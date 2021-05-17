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Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Источник материала: UDF
Елизавета Боярская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Елизавета Боярская трудится сразу в нескольких театрах. В основном это петербургский МДТ. Но на этот раз она впервые за долгое время сыграла роль в спектакле «Леди Макбет нашего уезда» в Москве. На сцене Елизавета Боярская предстала в роли Катерины Львовны.
Фото из гримерки актриса выложила в своем Инстаграм. На снимке она выставила ногу в сапоге вперед так, что казалась вдвойне стройнее. Многие подписчики отметили, что Боярская сильно похудела, и ее ноги стали похожи на спички.
Действительно, мать двоих детей Елизавета Боярская выглядит стройной и грациозной. Впрочем, она никогда не страдала от лишнего веса.
Сама Боярская признается, что для поддержания формы просто старается выдерживать режим питания и распорядок дня и делать по утрам зарядку, а также не злоупотреблять фастфудом.
Муж актрисы Максим Матвеев несколько лет назад пересмотрел свое питание и начал уделять больше внимания здоровью, заниматься спортом. Особенно видна прекрасная форма актера в сериале «Триггер». Так что теперь вся звездная семья придерживается элементарных правил для здоровья и внешнего вида и не изнуряет при этом себя тренировками и строгими диетами.
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Фото из гримерки актриса выложила в своем Инстаграм.
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