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В Минске задержали журналиста Илью Добротвора
Источник материала: Навiны
Утром 17 мая задержан журналист и общественный активист Илья Добротвор, сообщает правозащитный телеграм-канал «Вясна».
Причина задержания неизвестна.
В прошлом году Добротвора несколько раз задерживали во время акций протеста, которые он освещал.
Суд Заводского района Минска в марте и апреле оштрафовал жену Добротвора Инну в общей сложности на 400 базовых величин (11.600 рублей) за вывешенные на окне портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и герб «Погоня». Кроме того, в рамках доследственной проверки по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) из-за расклеенных в подъезде портретов политзаключенных у нее дома прошли обыски.
Инна Добротвор находится в статусе свидетеля по этому делу. Она была вынуждена покинуть Беларусь.
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Утром 17 мая задержан журналист и общественный активист Илья Добротвор, сообщает правозащитный телеграм-канал «Вясна».
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