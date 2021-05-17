ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Заблокирован волонтерский сайт Probono.by

17.05.2021 13:07 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Министерство информации приняло решение заблокировать сайт Probono.by. В Беларуси он не открывается, однако получить помощь можно по телефону или через телеграм-бота.

Probono.by — это волонтерский сайт, на котором были размещены контакты для помощи и рекомендации, куда пострадавшие могут обращаться в различных ситуациях. Через сайт задержанные на протестах и пострадавшие за политические взгляды могли, например, найти адвоката, который окажет услугу за небольшие деньги, получить консультации по разным вопросам, а также -- финансовую помощь.

Сейчас волонтерская инициатива продолжает работу через мессенджеры и телефон, сайт не открывается даже через специальные программы.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство информации приняло решение заблокировать сайт Probono.by. В Беларуси он не открывается, однако получить помощь можно по телефону или через телеграм-бота.
 
Новости дня
Новости разные
 
Клиники Гродненской области оснащаются новым диагностическим оборудованием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by