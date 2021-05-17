Заблокирован волонтерский сайт Probono.by

Министерство информации приняло решение заблокировать сайт Probono.by. В Беларуси он не открывается, однако получить помощь можно по телефону или через телеграм-бота.

Probono.by — это волонтерский сайт, на котором были размещены контакты для помощи и рекомендации, куда пострадавшие могут обращаться в различных ситуациях. Через сайт задержанные на протестах и пострадавшие за политические взгляды могли, например, найти адвоката, который окажет услугу за небольшие деньги, получить консультации по разным вопросам, а также -- финансовую помощь.

Сейчас волонтерская инициатива продолжает работу через мессенджеры и телефон, сайт не открывается даже через специальные программы.