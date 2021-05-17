Вы все еще храните деньги в банке? Кажется, под матрасом уже надежнее...

belmarket.by Из этой «кубышки» должны осуществляться выплаты вкладчикам, в случае если какой-нибудь из банков вдруг прекратит деятельность и не сможет самостоятельно выплатить депозиты. Гарантами сохранности средств выступают Нацбанк и Министерство финансов, пишет





отметила «Наша нива», недавно в перечень гарантов внесли еще и Банк развития, ресурсы которого направляются и на финансирование государственных проектов. Судьба гарантированных вкладов стала выглядеть непредсказуемо. Как«Наша нива», недавно в перечень гарантов внесли еще и Банк развития, ресурсы которого направляются и на финансирование государственных проектов.





Новость о внесении изменений в закон «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» незаметно промелькнула в ленте БЕЛТА 7 мая.





Депутат Виталий Васюков объяснил коллегам необходимость изменения законодательства заботой о людях и повышением эффективности функционирования системы: вернуть свои депозиты смогут не только физлица, но и «ипэшники», срок выплаты депозитов сократят, а время, в течение которого физическое лицо вправе обратиться за возмещением банковского вклада — увеличат. Можно даже будет выбрать — наличными забрать вклад или переводом на счет в другом банке.





Но самое главное не в этом.





«Законопроектом предусматривается возможность размещать временно свободные денежные средства Агентства в облигации ОАО «Банк развития Республики Беларусь» […] Банк развития Беларуси при этом получит дополнительный устойчивый источник финансовых ресурсов […]», — отмечалось в ленте информагентства.





То бишь, реальные деньги Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физлиц, которые находятся на счетах Нацбанка и Минфина, обменяют на ценные бумаги Банка развития. И вот тут встает вопрос: а куда Банк развития их потратит? Может быть, купит акции «Кока-Колы» и «Тесла»? Или все же пустит на поддержку «коллективного БМЗ»?





В Банке развития не дали ответа, как они планируют распоряжаться этими деньгами и какая часть гарантированного фонда поступит на счета. «НН» направила в Банк развития письменный запрос.





По имеющейся информации, в настоящее время сумма банковского резерва близка к 2 миллиардам белорусских рублей — по крайней мере год тому назад в фонде было около 1,7 миллиарда. Кстати, эта сумма почти равна размеру дефицита бюджета за первый квартал 2021 года.





«Особенно все это вызывает беспокойство на фоне риторики о новом инвестиционном цикле и укрупнении в связи с ним роли Банка развития, — прокомментировал ситуацию экономист Дмитрий Крук. — Вполне допускаю, что вся эта история осуществляется для того, чтобы обеспечить новой порцией денег этот самый «инвестиционный цикл».





Если так, у меня есть большие сомнения, что этот инвестиционный цикл окажется удачнее предыдущей «модернизации» 2010—2014 годов. Причин для уверенности в успехе я не вижу. Если «новый инвестиционный цикл» окажется не убыточным, то никто ничего и не заметит, но если нет, то это может ухудшить возможности Агентства выполнять свои обязательства по возмещению депозитов».





По словам Крука, если взглянуть на ситуацию с позиции «как оно должно быть», то средства Агентства должны храниться в максимально ликвидных и надежных инструментах, чтобы вкладчики были уверены, что в случае неплатежеспособности какого-нибудь из банков они гарантированно получат свои деньги обратно. И поэтому хранение таких средств в Нацбанке выглядит наиболее надежным в белорусских условиях.





«При формальной оценке, облигации Банка развития будут классифицироваться как первоклассный по качеству актив, но надежность и ликвидность де-юре и де-факто могут существенно отличаться, и надежность этих инструментов будет зависеть от надежности и ликвидности самого Банка развития.





И хотя сейчас насчет него, кажется, не о чем беспокоится, гарантировать, что такая же ситуация сохранится в будущем, никто не может. И даже если по этим облигациям — если они будут в иностранной валюте — будет дополнительная ответственность Минфина, никто не может дать стопроцентных гарантий, что они [обязательства] будут исполнены в случае форс-мажора», — считает Крук.





Но что это означает для простого человека? Вернут ли ему депозит, в случае если его банк лопнет?





Как считают экономисты, поиском «свободных» денег внутри страны власти отсрочивают девальвацию, которая может убить все экономические схемы в закредитованном государственном секторе.





И когда деньги придется возвращать, а у Агентства их не будет, то власть напечатает деньги — сделает в случае форс-мажора то, чего хочет избежать с помощью финта с Банком развития, - пишет «Наша нива».