In memoriam: год назад не стало Юрия Зиссера









Зиссер был программистом по образованию. Считается, что он одним из первых в стране почувствовал большой потенциал интернета.





Идея проекта «Тут Бай Медиа» возникла в 2000 году на встрече Юрия Зиссера с журналистами газеты «Компьютерные вести» Андреем Кононовичем и Кириллом Волошиным, а также программистом Данилом Руденко и журналистом Сергеем Дмитриевым.





Сейчас компания включает в себя не только массмедиа, но и ряд сервисов, которые вместе собирают большой поток трафика.