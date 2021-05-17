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In memoriam: год назад не стало Юрия Зиссера

17.05.2021 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 мая - ровно год со дня смерти известного ИТ-предпринимателя, одного из основателей TUT. BY Юрия Зиссера.



Зиссер был программистом по образованию. Считается, что он одним из первых в стране почувствовал большой потенциал интернета. 

Идея проекта «Тут Бай Медиа» возникла в 2000 году на встрече Юрия Зиссера с журналистами газеты «Компьютерные вести» Андреем Кононовичем и Кириллом Волошиным, а также программистом Данилом Руденко и журналистом Сергеем Дмитриевым.

Сейчас компания включает в себя не только массмедиа, но и ряд сервисов, которые вместе собирают большой поток трафика.
 
 
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17 мая - ровно год со дня смерти известного ИТ-предпринимателя, одного из основателей TUT. BY Юрия Зиссера.
 
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