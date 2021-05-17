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In memoriam: год назад не стало Юрия Зиссера
Источник материала: Партизан
17 мая - ровно год со дня смерти известного ИТ-предпринимателя, одного из основателей TUT. BY Юрия Зиссера.
Зиссер был программистом по образованию. Считается, что он одним из первых в стране почувствовал большой потенциал интернета.
Идея проекта «Тут Бай Медиа» возникла в 2000 году на встрече Юрия Зиссера с журналистами газеты «Компьютерные вести» Андреем Кононовичем и Кириллом Волошиным, а также программистом Данилом Руденко и журналистом Сергеем Дмитриевым.
Сейчас компания включает в себя не только массмедиа, но и ряд сервисов, которые вместе собирают большой поток трафика.
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17 мая - ровно год со дня смерти известного ИТ-предпринимателя, одного из основателей TUT. BY Юрия Зиссера.
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