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Наведение порядка: акция по благоустройству детских площадок прошла в Беларуси

17.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чистоту и порядок на детских площадках Беларуси поддерживают сами жители. Во дворах Минска и всех областных городов одновременно началась акция по благоустройству. Продлится она до 1 июня, передает «МИР 24».

В одном из столичных дворов участники проекта и родители увлеклись так, что покрасили не только качели и горки, но и перила у подъезда. Заодно очистили территорию от мусора. В областях разнообразят интерьер – устанавливают новое оборудование, вешают скворечники и высаживают цветы. Благоустройство детских площадок станет своеобразным подарком для всех маленьких белорусов к Международному Дню защиты детей.

«С детками, когда выходишь гулять, они активны, им хочется на горке покататься и в песочнице, и разные развлечения. В парк далеко ехать. Когда во дворе площадка, это, конечно, здорово! Дети заняты и это здорово. У меня четверо детей», – сказала многодетная мама Светлана Лабкович.

«Мы приглашаем к этой акции абсолютно всех приходите. Покажите на деле, что такое забота о детях. Ведь для хороших дел не надо ни средств, ни каких-то особенных затрат. Самое главное, иметь желание для того, чтобы подарить радость детям», – отметила председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

За две недели добровольцы наведут порядок на большинстве детских площадках страны.



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Теги: Минск
 
 
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За две недели добровольцы наведут порядок на большинстве детских площадках страны.
 
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