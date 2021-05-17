Раз в 17 лет на США нападают полчища цикад. Что это такое и почему происходит

Источник материала: Tut.by

Раз в 17 лет в США происходит нашествие периодических цикад — эти создания появляются словно из ниоткуда, а затем так же внезапно исчезают. Это настолько примечательное событие, что оно даже получило свое название — Brood X. Как раз на май 2021 года и выпала дата нового выводка. Рассказываем, что это вообще такое.



Периодическая цикада в мае 2021 года. Фото: wikimedia.org

Что сейчас происходит в США?

Как пишет EarthSky, уже 10 мая этого года приложение Cicada Safari (да, для этого есть специальное приложение) зафиксировало тысячи отчетов от людей, которые обнаружили цикад на своих дворах.

Twitter также полон постами, рассказывающими о встречах с этими созданиями.

«Here they come!»

Now the fun starts. This is #1 of a few billion that will be popping up in a few days. Still haven’t found the red-eyed big that crawled out of this. I have a feeling one of the neighborhood birds beat me to it. #cicadas @AvaWBAL @TonyPannWBAL pic.twitter.com/xpmNpVXgbw — Bill Vanko (@VankoVision) May 10, 2021

My friend in Bethesda just sent me this picture from her neighbor’s tree. They’ve arrived. #BroodX pic.twitter.com/GoizxppO4U — Colby Itkowitz (@ColbyItkowitz) May 10, 2021

People, the Cicadas are here pic.twitter.com/oK6DGwqmmU — Andy Wright (@AndyMcCanse) May 10, 2021

Что это вообще за цикады?

Во всем мире существует от 3000 до 4000 видов цикад, но периодические цикады с 13-летним и 17-летним периодом существования уникальны для восточной части Северной Америки.

Эти насекомые выглядят довольно жутко и вдобавок напоминают о библейских бедствиях, но на деле они безобидны. Эти насекомые не кусают людей (только если люди не смахивают на дерево или растение) и не ядовиты. Максимум, самки цикад могут прогрызть отверстия в тонких ветвях деревьев, чтобы отложить там яйца, но достаточно накрыть деревья сеткой, чтобы предотвратить это. Ну и тушки мертвых насекомых лучше убрать с земли и из водостоков, чтобы они не издавали неприятный запах.

Как рассказывает CBNews, этот вид цикад называется Magicicada cassinii. Небольшой выводок появляется из-под земли в Штатах каждый год, как правило, в мае, когда становится тепло и влажно из-за дождей. Но раз в 17 лет начинается настоящее нашествие, и воздух над Средне-Атлантическими штатами и Средним Западом наполняется оглушительным брачным гудением, которое может достигать 80−100 децибел (чтобы вы понимали, это сравнимо с шумом от газонокосилки или мотоцикла). Это называется Brood X («Выводок X»).

Почему X? Теоретически должно быть 17 разных поколений 17-летних цикад, каждое из которых связано с разной географической зоной и разным годом появления. Например, выводок IX, появившийся в 2020 году, был локализован в некоторых частях Вирджинии, Западной Вирджинии и Северной Каролины.

Некоторые из этих выводков никогда официально не наблюдались, что позволяет предположить, что они, возможно, давно вымерли. Так, один из этих «пропавших» выводков под номером XI в последний раз видели в Коннектикуте в 1954 году.

На карте ниже указано, где происходят выводки периодических цикад — разные виды обозначены разными римскими цифрами.



Изображение: Коннектикутский университет

«Выводок X» является самым распространенным и плодовитым. И в мае 2021 года очередное поколение выползло из-под земли, где оно провело 17 лет, питаясь соком из корней деревьев. Теперь в течение пяти-шести недель некоторые штаты будут буквально укрыты живыми цикадами — в отдельных районах восточной части США на 4000 квадратных метрах может находиться 1,5 миллиона живых цикад. Объединяясь в огромные стаи, цикады снижают свои шансы быть съеденными.

Но для размножения им нужны деревья, так что цикады отправляются в леса и сады. После спаривания каждая самка откладывает сотни яиц на тонких ветвях деревьев. После этого взрослые цикады умирают, и их тела служат удобрением для деревьев и растений. И когда из яиц вылупляются новые нимфы цикад (так зовутся цикады до того, как они полностью вырастут), они падают с деревьев и зарываются под землю. Так начинается новый 17-летний цикл, который закончится следующим грандиозным выходом в 2038 году.

Почему именно 17 лет?

Этот длинный 17-летний цикл является частью эволюционной стратегии цикад, восходящей к эпохе плейстоцена 1,8 миллиона лет назад. В то время на востоке США летом могли быть непредсказуемые заморозки. Но если температура воздуха держится ниже 20 градусов по Цельсию слишком долго, то становится слишком холодно, чтобы насекомые могли спариваться и выживать.

Таким образом, цикады эволюционировали с разной продолжительностью цикла, чтобы повысить свои шансы на выживание. Выводок не может пережить холодное лето над землей, но вот пережить холодное лето под землей для них не проблема. Чем реже цикады появляются из-под земли, тем меньше у них шансов быть уничтоженными летними заморозками.

Точная причина появления числа 17 неизвестна, но у ученых есть несколько теорий. Одна идея предполагает , что необычный жизненный цикл с простыми номерами помогает как бы развести жизненный цикл цикад с жизненными циклами ос, которые охотятся на них. Другая теория утверждает , будто такой цикл снижает вероятность того, что 17-летние цикады будут спариваться и гибридизоваться с цикадами разных видов или поколений.

Такая гибридизация может уменьшить размер выводка — плохая новость для вида, которому для выживания требуется большое количество особей. Ведь все вокруг, начиная от насекомых и заканчивая рыбами, птицами и животными, хотят полакомиться цикадами, и только большая стая способна сохранить их популяцию.

А сейчас — странная история про паразита, который заставляет цикад приманивать как самок, так и самцов

Оказывается, на цикад охотятся не только рыбы и птицы, но даже и грибок. Так, на цикадах с 17-летним жизненным циклом паразитируют грибки Massospora cicadina.

Когда личинки выбираются на поверхность земли, грибок инфицирует их и проникает в их брюшко. Там грибок разрастается, а ткани насекомого постепенно отмирают, так что незадолго до смерти задняя часть брюшка у цикады просто отваливается, а на ее месте образуется заполненная спорами пустула. Но перед этим грибок-паразит вызывает у своего хозяина повышенную активность, заставляя его часто перемещаться и заражать других особей.



Слева направо: инфицированные паразитами периодическая цикада из рода Magicicada, и однолетние цикады Okanagana rimosa и Platypedia putnami. Изображение: G. Boyce et al. / Fungal Ecology, 2019

Более того, зараженная цикада начинает больше петь, привлекая самок, и одновременно щелкать крыльями, приманивая самцов. Таким образом, пораженная особь заражает представителей обеих полов.

Помимо этого, грибок-паразит образует и другой вид спор, который покрывает тело цикады, делает ее стерильной и меняет ее поведение, но не убивает. Эти споры затем падают с цикад на землю и остаются там до окончания следующего жизненного цикла цикад, то, есть на 13 или 17 лет.

Да, природа — странная штука.