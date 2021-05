Раз в 17 лет на США нападают полчища цикад. Что это такое и почему происходит

Источник материала: Tut.by

Раз в 17 лет в США происходит нашествие периодических цикад — эти создания появляются словно из ниоткуда, а затем так же внезапно исчезают. Это настолько примечательное событие, что оно даже получило свое название — Brood X. Как раз на май 2021 года и выпала дата нового выводка. Рассказываем, что это вообще такое.

Как пишет EarthSky, уже 10 мая этого года приложение Cicada Safari (да, для этого есть специальное приложение) зафиксировало тысячи отчетов от людей, которые обнаружили цикад на своих дворах.

Twitter также полон постами, рассказывающими о встречах с этими созданиями.