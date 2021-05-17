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«Дорогое удовольствие». Минтруда - про возможные изменения по пособиям на детей и сокращение декрета
Источник материала: Tut.by
Министр труда Ирина Костевич
«Когда трехлетний отпуск вводили в 1990-е, это была серьезная поддержка для семьи»
По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, трехлетний отпуск по уходу за ребенком вводился в 1990-е, когда было «сложно устроиться на работу, были задолженности по заработной плате, несвоевременно выплачивалась заработная плата».
— Это сложный был период. В некоем роде отпуск по уходу за ребенком до трех лет, когда его вводили в 1990-е, — это была серьезная поддержка для семьи, чтобы женщина была занята, а семья имела доход. Сегодня мы понимаем ту скорость, с которой развивается все: технологии, экономика и сами люди. Отпуск три года не обязательный, это право женщины — три года находиться в отпуске.
Вместе с тем Ирина Костевич отмечает, что, судя по времени выхода на работу, женщины все-таки находятся в декрете все три года, однако в первую очередь это связано с проблемами инфраструктуры по уходу за детьми.
— Конечно, здесь проблема в новостройках, микрорайонах, где не построили садики, где не хватает мест. В старых спальных районах садики уже давно перепрофилировали в налоговые либо там ЖРЭО находятся. Есть такая специфика, — комментирует Ирина Костевич. — На текущую пятилетку мы поставили себе задачу максимально развивать услуги по уходу за детьми. И смотреть не только через стены детских садиков, а, может, посмотреть и максимально развивать на коммерческой основе детские садики с компенсацией средств со стороны государства. Будем смотреть через институт нянь, пытаться развернуть это направление, ведь это работает в других странах. И, конечно, гибкий график работы для мамы. Очень важно успеть забрать ребенка, успеть отвести ребенка в сад. Мы тоже стали активно двигаться в этом направлении через Трудовой кодекс. Поэтому, я думаю, предоставляя места по уходу, предоставляя качественные услуги по уходу за детьми, предоставляя возможность гибкого графика работы и, конечно, поддержка и помощь мужей и отцов в воспитании детей — тогда, конечно же, можно говорить о том, что можно плавно оптимизировать этот отпуск.
«Почти 20% мам не работали и при этом все равно получают пособие»
Глава Минтруда подчеркивает, что трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком — «дорогое удовольствие для государства». На текущий год на выплату пособий по уходу запланировано 1,5 миллиарда рублей. Это 3% от общей суммы страховых взносов, которые уплачивают работодатели. При этом его получают все, вне зависимости от того, уплачивали они страховые взносы или нет.
— Чуть более 80% у нас застрахованные мамы, то есть мама работала и потом ушла в декретный отпуск. Но почти 20% мам, которые не работали, и при этом они все равно получают пособие. То есть государство действительно серьезно поддерживает в данной ситуации, — комментирует Ирина Костевич.
По мнению главы ведомства, возможно, имеет смысл перейти на новые подходы по выплате пособий — «привязываться не к средней зарплате по стране, а к зарплате мамы».
— Средняя [зарплата] была интересна, опять же, в 1990-е, когда мама рожала в 22. У нее ничего еще не было. Когда сегодня мама рожает в 28−29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, она уже реализовала себя в карьере и у нее стабильная финансовая ситуация. Поэтому здесь тоже надо смотреть. Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше, чем то, что она получает. Уже современными глазами надо посмотреть на эту проблему, — подытоживает Ирина Костевич.
Что раньше говорили о сокращении декрета и пособиях чиновники и эксперты
Ранее чиновники не раз поднимали тему сокращения отпуска по уходу за ребенком.
Уменьшить его на один год в 2016-м
В 2018 году этот вопрос
В Минтруда в июне 2018 года
В ноябре 2020 года пресс-служба Александра Лукашенко
О сокращении декрета высказывались не только чиновники, но и эксперты. По
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«Дорогое удовольствие». Минтруда - про возможные изменения по пособиям на детей и сокращение декрета
В первую очередь речь идет о развитии инфраструктуры по уходу за детьми, возможности работы по гибкому графику и участии отцов в воспитании детей.
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