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Заснул на ходу. Посмотрите, как у щенка «садятся батарейки»

17.05.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласитесь, домашние животные делают нашу жизнь веселее. Так можно сказать и об Эмили Рекован. Ее щенок, засыпающий буквально на ходу, позабавил и хозяйку, и пользователей TikTok.

На видео видно, как у собаки закрываются глаза от усталости: она медленно «расплывается» по полу и засыпает. Хозяйка, видимо, предвосхитила этот момент и включила камеру. В итоге ролик посмотрели почти 3 млн раз, и он продолжает набирать популярность.

@emilierackovan

 
 
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При этом щенок, засыпая, очень мило пищит.
 
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