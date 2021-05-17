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Заснул на ходу. Посмотрите, как у щенка «садятся батарейки»
Источник материала: Tut.by
Согласитесь, домашние животные делают нашу жизнь веселее. Так можно сказать и об Эмили Рекован. Ее щенок, засыпающий буквально на ходу, позабавил и хозяйку, и пользователей TikTok.
На видео видно, как у собаки закрываются глаза от усталости: она медленно «расплывается» по полу и засыпает. Хозяйка, видимо, предвосхитила этот момент и включила камеру. В итоге ролик посмотрели почти 3 млн раз, и он продолжает набирать популярность.
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При этом щенок, засыпая, очень мило пищит.
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