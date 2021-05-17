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Представлен первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения

17.05.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sharp Aquos R6 — первый в мире смартфон с датчиком изображения оптического формата 1 дюйм. Девайс представили официально, пишет Engadget.


Фото: engadget

Основная камера новинки создана в сотрудничестве с Leica — ранее этот бренд эксклюзивно работал только с Huawei, пишут в издании.

Разрешение одинарного дюймового фотодатчика (самого большого среди практически всех коммерческих аппаратов на рынке) Sharp Aquos R6 составляет 20,2 Мп, в паре с ним — сенсор 3D ToF. В активе также 7-элементная светосильная (f/1,9) оптика Summicron.

Если объяснять по-простому, то от физического размера фотосенсора зависит качество снимков: пиксели большего размера получают больше информации из света, что в итоге дает больше детализации. В целом, размер фотосенсора Sharp Aquos R6 соотносится с размером матрицы компактных камер или даже некоторых «зеркалок».




Вот как пользу от дюймового сенсора телефона объясняют в hi-tech.mail.ru:

— Размер матрицы — один из главных показателей для камеры. От этого зависит, сколько света попадает на матрицу и какие снимки получаются при плохом освещении. Смартфоны уже давно научились хорошо снимать при дневном освещении, но в темноте сильно уступают «взрослым» камерам. Отчасти этот недостаток компенсируется программной обработкой и алгоритмами, но с большим сенсором это будет проще компенсировать.

Из других характеристик: размер OLED-экрана — 6,6 дюйма (2730×1260 пикселей), до 120 Гц. Процессором выступает Snapdragon 888, оперативной памяти — 12 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Батарейка — на 5000 мА·ч. А еще не отказались от разъема 3,5 мм для наушников, защиты от воды и пыли (IP68), а также экранного сканера отпечатков пальцев. Фронтальная камера, встроенная в дисплей, — на 12,6 Мп.

Точная цена и дата выхода Sharp Aquos R6 пока не названы.

 
 
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Основная камера новинки создана в сотрудничестве с Leica - ранее этот бренд эксклюзивно работал только с Huawei.
 
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