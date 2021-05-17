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В Светлогорском районе Hyundai снес забор и перевернулся. Предварительно, водитель был пьян

17.05.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в забор и перевернулась в Светлогорском районе, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 16 мая, около 23.00. Установлено, что 24-летний водитель Hyundai двигался по улице 2-я Минская в деревне Полесье в направлении городского поселка Паричи, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль влетел в заборное ограждение и опрокинулся.


В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. По предварительной информации ГАИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.
 
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