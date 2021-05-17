В Светлогорском районе Hyundai снес забор и перевернулся. Предварительно, водитель был пьян

Источник материала: Tut.by

Легковушка врезалась в забор и перевернулась в Светлогорском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 16 мая, около 23.00. Установлено, что 24-летний водитель Hyundai двигался по улице 2-я Минская в деревне Полесье в направлении городского поселка Паричи, не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль влетел в заборное ограждение и опрокинулся.





В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы. По предварительной информации ГАИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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