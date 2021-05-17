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Инструктор гродненской автошколы «кинул» курсантов на 260 литров топлива

17.05.2021 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

33-летний мужчина работал инструктором в гродненской автошколе. За пять месяцев занятий с учениками он «вынес с работы» 260 литров бензина на общую сумму около 460 рублей. Об этом сообщает милиция региона.

Заправлялся инструктор с помощью магнитной карты автошколы. Украденное топливо, судя по всему, экономил на занятиях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата». Мужчине грозит лишение права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, со штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа; или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа, с лишением того же права или без лишения.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Украденное топливо, судя по всему, он экономил на занятиях.
 
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