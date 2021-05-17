Врач - об опасности домашней пыли и том, как часто нужно делать уборку

Пренебрегаете влажной уборкой? Врач-терапевт Юлия Шпилевская рассказала HEALTH.TUT.BY почему так делать нельзя и чем опасна домашняя пыль.
Юлия ШпилевскаяВрач-терапевт 1-й категории медицинского центра «Новый лекарь»
Что чаще всего содержится в домашней пыли?
Эпидермис человека, перхоть человека и животных, фрагменты перьев, частицы текстильных волокон и насекомых, пыльца растений, остатки пищи — все это органическая составляющая пыли.
Также в пыли могут содержаться неорганические вещества: продукты промышленных производств, частицы глины и другие минеральные вещества.
Как пыль влияет на здоровье?
Конечно, если мы говорим о домашней пыли в городской квартире, самая большая опасность, которую она несет — это развитие аллергических заболеваний. Ее органическая составляющая служит отличной средой для жизни и размножения клещей домашней пыли.
Клещи домашней пыли имеют микроскопические размеры, они не видны невооруженным глазом, питаются отмершими частицами эпидермиса человека и домашних животных. Клещи — это круглогодичный аллерген, при этом как живые, так и мертвые, и в особенности их экскременты, которые легко поднимаются в воздух и оседают на слизистых оболочках дыхательных путей.
У людей с предрасположенностью к аллергии клещи домашней пыли могут вызывать аллергический насморк и бронхиальную астму. Таким же образом на организм действует и попадающая в сезон цветения пыльца растений.
Если же мы говорим о загородном доме (особенно если он предназначен для постоянного проживания), где для отопления сжигают древесину и уголь, то здесь в пыли содержится большое количество сажи и других продуктов горения — они могут вызывать развитие хронических заболеваний дыхательных путей, обладают и канцерогенной активностью, то есть способствуют развитию раковых заболеваний.
Ну и не стоит забывать о том, что пыль служит хорошей средой для жизни и размножения болезнетворных бактерий и грибов, которые могут соприкасаться не только с кожей, но и со слизистыми человека при дыхании.
По каким признакам можно понять, что нужно обратиться к врачу?
Стоит обратиться к врачу, если имеются симптомы аллергических заболеваний:
затрудненное дыхание;
длительный сухой кашель;
приступы чихания, сопровождающиеся обильным слизистым отделяемым из носа в конце приступа;
зуд в глазах.
При этом на наличие аллергена в квартире может указывать появление или усугубление симптомов, когда человек находится в помещении, и их уменьшение, когда он помещение покидает.
Как часто нужно делать уборку дома, чтобы себя обезопасить?
Здесь все индивидуально и в большей степени зависит от количества проживающих в квартире, наличия домашних животных и маленьких детей, района проживания (есть ли рядом крупные промышленные предприятия и автомагистрали).
В среднем проводить уборку нужно не реже одного раза в неделю. Но если в квартире живет много людей, есть маленькие дети, домашние животные, убираться надо чаще. Лучше всего — как только появляется видимая пыль на поверхностях.
Какой должна быть уборка?
Сухой и влажной, причем последней нельзя пренебрегать. Пылесосить лучше всего с фильтрами высокой очистки, а влажную уборку горизонтальных поверхностей проводить, двигаясь сверху вниз: сначала шкафы, потом тумбочки, и только в конце пол.
Очень важно помнить про очистку домашнего текстиля. Если у вас есть аллергические заболевания, замените перьевые и пуховые подушки и одеяла на вещи с искусственным наполнителем — там клещи содержатся в гораздо меньшем количестве. Старайтесь максимально убрать из помещения ковры и шторы. Храните книги, одежду и белье в закрывающихся шкафах.
Нужно ли при влажной уборке использовать моющие средства?
Использование химических средств обосновано в уборке санузла или кухни, для жилых комнат при отсутствии выраженных загрязнений не обязательно. Кроме того, необходимо учитывать, что у людей, склонных к аллергии, частое использование химии может привести к усугублению симптомов.