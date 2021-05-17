Врач - об опасности домашней пыли и том, как часто нужно делать уборку

Источник материала: Tut.by

Пренебрегаете влажной уборкой? Врач-терапевт Юлия Шпилевская рассказала HEALTH.TUT.BY почему так делать нельзя и чем опасна домашняя пыль.

Также в пыли могут содержаться неорганические вещества: продукты промышленных производств, частицы глины и другие минеральные вещества.

Как пыль влияет на здоровье?

Конечно, если мы говорим о домашней пыли в городской квартире, самая большая опасность, которую она несет — это развитие аллергических заболеваний. Ее органическая составляющая служит отличной средой для жизни и размножения клещей домашней пыли.

Клещи домашней пыли имеют микроскопические размеры, они не видны невооруженным глазом, питаются отмершими частицами эпидермиса человека и домашних животных. Клещи — это круглогодичный аллерген, при этом как живые, так и мертвые, и в особенности их экскременты, которые легко поднимаются в воздух и оседают на слизистых оболочках дыхательных путей.

У людей с предрасположенностью к аллергии клещи домашней пыли могут вызывать аллергический насморк и бронхиальную астму. Таким же образом на организм действует и попадающая в сезон цветения пыльца растений.

Если же мы говорим о загородном доме (особенно если он предназначен для постоянного проживания), где для отопления сжигают древесину и уголь, то здесь в пыли содержится большое количество сажи и других продуктов горения — они могут вызывать развитие хронических заболеваний дыхательных путей, обладают и канцерогенной активностью, то есть способствуют развитию раковых заболеваний.

Ну и не стоит забывать о том, что пыль служит хорошей средой для жизни и размножения болезнетворных бактерий и грибов, которые могут соприкасаться не только с кожей, но и со слизистыми человека при дыхании.