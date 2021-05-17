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Указ правителя: с силовиков снимается ответственность за вред от применения оружия

17.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь».

В частности, конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. Например, становится возможным проведение такого досмотра при задержании, сообщает БЕЛТА.

Новым законом уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

 
 
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Также становится возможным проведение личного досмотра при задержании.
 
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