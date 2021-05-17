ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналиста Добротвора не задерживали — его допросили в СК

17.05.2021 13:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Журналист Илья Добротвор не был задержан, его вызывали на допрос в Следственный комитет.

Журналиста Добротвора не задерживали — его допросили в СК

Утром 17 мая в телеграм-каналах появилась информация о задержании Добротвора. Сообщалось, что он успел позвонить и сказать о своем задержании.

 «Я никуда не звонил, — сообщил Добротвор БелаПАН. — Это какая-то непонятная провокация. Причем это провокация от человека, который конкретно знал, что мне в пятницу звонил следователь и что я в понедельник утром иду на допрос. Я никуда не звонил и не сообщал, что меня задерживают».

По словам Добротвора, его вызывали на допрос в связи с делом по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) из-за расклеенных в подъезде портретов политзаключенных, по которому свидетелем проходит его жена Инна Добротвор.

Допрос прошел в управлении СК по Заводскому району Минска, подписку о неразглашении с Добротвора не брали. «Меня опросили, но половина вопросов не имела отношения к этому делу никакого, а касалась скорее моей деятельности», — отметил Добротвор.

В прошлом году журналиста несколько раз задерживали во время акций протеста, которые он освещал.

Суд Заводского района Минска в марте и апреле оштрафовал его жену в общей сложности на 400 базовых величин (11.600 рублей) за вывешенные на окне портреты Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Виктора Бабарико и герб «Погоня». Кроме того, в рамках доследственной проверки по ст. 341 Уголовного кодекса (осквернение сооружений и порча имущества) из-за расклеенных в подъезде портретов политзаключенных у нее дома прошли обыски. Инна Добротвор сейчас находится не в Беларуси.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Илья Добротвор не был задержан, его вызывали на допрос в Следственный комитет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Всего за пять дней на восстановление костела в Будславе собрано более 330 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by