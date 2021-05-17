Всего за пять дней на восстановление костела в Будславе собрано более 330 тысяч рублей

На восстановление пострадавшего от пожара костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области) собрано 330 033 рубля, свидетельствуют данные на приходском сайте.





Помимо этого, в рамках кампании по сбору средств на восстановление национального санктуария, запущенной белорусским сообществом в Польше на интернет-платформе zrzutka.pl , собрано 4611 злотых (1236 долларов). Инициаторы поставили цель собрать 30 тыс. злотых (около 8 тыс. долларов). Кампания завершается через неделю.

Телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!», созданный для координации волонтеров, желающих помочь в ликвидации последствий происшествия, сообщает, что 17 мая продолжится очистка крыши костела, где «еще много пепла и мелкого мусора».

По информации телеграм-канала, 12 мая было получено разрешение на разбор остатков крыши. К следующему дню внутри костела разобрали обгоревшие части, убрали угли, для просушки подняли на подставки алтари и деревянные лавки, приняли меры для просушки органа. 14 мая в костеле установили контроллеры влаги, 15 мая — очистили крышу от крупного мусора, очистили прикостельную территорию от пепла, углей и технического мусора, вокруг санктуария выставили дополнительные ограждения.

Как сообщалось, в результате пожара у костела обвалилась крыша . Святыню и имущество удалось вынести. Конференция католических епископов Беларуси обратилась к верующим за помощью в восстановлении костела.

Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины возгорания назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.

12 мая по итогам экстренного совещания при курии Минско-Могилевской архидиоцезии была создана специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению будславского костела. Комиссию в составе восьми лиц возглавил епископ Александр Яшевский. В тот же день костел посетил апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йозич. Он пообещал «свою помощь и поддержку в деле восстановления поврежденной пожаром базилики и возрождения духовной жизни в белорусском национальном санктуарии Матери Божьей Будславской».

Александр Лукашенко 14 мая после посещения фермерского экорынка в торговом комплексе «Валерьяново» (Минский район) поручил помочь в восстановлении будславского костела.

«Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят, — заявил он. — Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят, что «деньги соберем». Ветеранам уже собрали, в кавычках. Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят и у людей заберут деньги, и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет помочь восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди туда им передают деньги, а не в Польшу».

На эти счета, сказал Лукашенко, «каждый человек сколько сможет, если он захочет, он туда передаст деньги»: «Но тоже особо не надо там… Я не думаю, что там бешеные объемы работ будут. Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Поэтому ты наблюдай, и когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь, и подумаем, как сделать».