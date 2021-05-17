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Отставка Каллаура не за горами?
Источник материала: Партизан
Кажется, в ближайшее время мы узнаем об отставке главы Нацбанка Павла Каллаура
По крайней мере на это намекает телеграм-канала
"Подписчики канала из банковской сферы советуют следить вот за этой страницей в интернете:
Заметим, что на указанной странице сообщается о всех членах Правления Нацбанка, так что речь может идти не только о Павле Каллауре. Однако в последние месяцы упорные слухи ходят именно об отставке Каллаура.
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Кажется, в ближайшее время мы узнаем об отставке главы Нацбанка Павла Каллаура
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