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Отставка Каллаура не за горами?

17.05.2021 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кажется, в ближайшее время мы узнаем об отставке главы Нацбанка Павла Каллаура



По крайней мере на это намекает телеграм-канала Эканоміка па-бераруску

"Подписчики канала из банковской сферы советуют следить вот за этой страницей в интернете: https://www.nbrb.by/today/about/board. Вскоре страницу ждет обновление", - пишет канал.

Заметим, что на указанной странице сообщается о всех членах Правления Нацбанка, так что речь может идти не только о Павле Каллауре. Однако в последние месяцы упорные слухи ходят именно об отставке Каллаура.
 
 
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Кажется, в ближайшее время мы узнаем об отставке главы Нацбанка Павла Каллаура
 
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