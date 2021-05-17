﻿ Милая комедия против «Пилы» и Гая Ричи. На что минчане ходят в кино?. 21.by
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Милая комедия против «Пилы» и Гая Ричи. На что минчане ходят в кино?

17.05.2021 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY рассказывает, на что минчане ходили в кино всю прошлую неделю. В этот раз единого лидера нет: премьерные «Кролик Питер 2» и «Пила» бьются за зрительскую любовь с фильмом Гая Ричи «Гнев человеческий». Что еще происходит в столичном прокате?


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 12–16 мая

Silver Screen cinemas

1. Кролик Питер 2
2. Пила: Спираль
3. Гнев человеческий
4. Те, кто желает мне смерти
5. Прабабушка легкого поведения

«КиноМинска»

1. Пила: Спираль
2. Гнев человеческий
3. Кролик Питер 2
4. Те, кто желает мне смерти
5. Прабабушка легкого поведения

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Гнев человеческий
2. ​​Кролик Питер 2
3. Те, кто желает мне смерти
4. Прабабушка легкого поведения
5. Отец

«АртКинотеатр»

1. Гнев человеческий
2. Кролик Питер 2
3. Райя и последний дракон
4. Прабабушка легкого поведения
5. Пила: Спираль

В сетях столичных кинотеатров — аж три разных лидера за минувший уик-энд. Сиквел «Кролика Питера» и девятая «Пила» просят подвинуться с первой строчки боевик со Стэтхемом «Гнев человеческий», а он — ни в какую. Фильм Гая Ричи, напомним, уже в четвертый раз возглавляет минский прокат. Правда, в этот раз он не безоговорочный лидер, как раньше: у него только два первых места — в «Фалконе» и «АртКинотеатрах».

Из премьерных картин в топ попала и новая драма с Анджелиной Джоли «Те, кто желает мне смерти» — огненный фильм-катастрофа для тех, кто соскучился по одной из самых красивых актрис в мире. Не поскупились минчане и на сеансы российской комедии «Прабабушка легкого поведения», где в женском амплуа блистает Александр Ревва. Чуть меньше внимания досталось «Отцу» с Энтони Хопкинсом, за роль в котором актер получил очередной «Оскар», и старожилу столичного проката — анимации «Райя и последний дракон».

Премьера недели — «Кролик Питер 2»

Надеемся, создатели «Пилы» не обидятся на то, что звание премьеры недели мы отдаем «Кролику»: все же он был востребован сразу в четырех киносетях, а еще стал кассовым лидером в России и СНГ. Если в повседневности вам не хватает милоты, обязательно загляните на сеанс в кино. Можно даже всей семьей — рейтинг картины 6+. Кстати, критик «Медузы» Антон Долин назвал картину «умной и превосходно сделанной комедией о преодолении соблазнов».

Этот фильм — продолжение истории непоседливого кролика по имени Питер. Беатрис, Томас и крольчата наконец находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, где его проделки уж точно оценят по достоинству.

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 7 рублей

Купить билет

Выбор редакции — «Паркет»

«Паркет» — новый фильм российского режиссера Александра Миндадзе. Хотя кино не попало в топы кассовых картин, оно отличное, и будет жаль, если картина останется совсем незамеченной. Это лента о времени, которое незаметно, но неумолимо забирает у человека его самого. У автора получилось мощное киновысказывание о жизни и смерти для думающей публики.

В фешенебельном отеле встречается некогда виртуозное трио исполнителей танго: знаменитый танцор, его бывшие жена и любовница. Они готовятся к финальному выступлению своей жизни: репетируют, сходятся в словесных поединках. На обломках былых отношений они пытаются сопротивляться времени и возродить пыл любовных страстей.

Когда: уже в кино
Где:
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Что смотреть на этой неделе — «Форсаж 9»

Девятый «Форсаж», релиз которого бог знает сколько раз переносили, выходит в прокат уже в эту среду. Очевидно, что спецэффектная новинка примагнитит в столичные кинотеатры сотни зрителей, поэтому запасайтесь билетами на удобные сеансы заранее.

О чем будет новый фильм «гоночной» вселенной? Рассказываем: Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

Когда: с 19 мая
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 7 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Как всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY рассказывает, на что минчане ходили в кино всю прошлую неделю. В этот раз единого лидера нет: премьерные «Кролик Питер 2» и...
 
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