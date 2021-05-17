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Впервые в истории проведена успешная операция на роговице у тигрицы, которой грозила слепота
Источник материала: Tut.by
Суматранская тигрица Ратна
Сотрудники парка заметили, что с левым глазом тигрицы что-то не так. Ветеринар диагностировал язву роговицы. Чтобы спасти глаз, животному требовалась операция, которую до этого не проводили на больших кошках.
Хирург больницы при ветеринарной школе королевы университета Кембриджа Дэвид Уильямс сообщил, что для Ратны потребовалось «намного больше анестезии», но операция прошла успешно. «Я думаю, что, возможно, она повредила глаз, наткнувшись на палочку бамбука в вольере», — добавил Уильямс.
Он также сообщил, что никто раньше не делал операцию на роговице у больших кошек: «Эту операцию могут легко сделать любой домашней кошке — в нашем случае потребовалось больше обезболивания. Не думаю, что кто-либо делал это раньше».
Уильямс отметил, что после операции координация тигрицы значительно улучшилась, а саму хищницу назвал «фантастической», поскольку она спокойно позволяла ему осматривать глаз. Через два месяца он отметил, что тигрица «абсолютно в порядке».
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Пожилая хищница рисковала потерять левый глаз, но теперь полностью восстановилась.
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