Ночью в припаркованной машине появились неожиданные пассажиры. Вот кто это был

Источник материала: Tut.by

Впечатляющим видео поделилась в Instagram профессиональный ловец пчел Эрика Томпсон. Девушка показала, как нужно избавляться от насекомых, которые без разрешения поселились в багажнике ее авто.

Автор видео утром обнаружила, что из улья, которое она привезла накануне (видимо, туда она поместила пчел, которых вывезла по заказу), сбегают его обитатели — прямо в багажник машины. Такому раскладу Эрика не обрадовалась: она решила поместить неожиданный «багаж» обратно. Минутный ролик об этом завораживает: он набрал 387 тысяч просмотров.

Эрика Томпсон нередко делится в соцсетях историями о своей работе — она избавляет жильцов от внезапных «соседей», проводит обучающие семинары о пользе пчел, а также радует подписчиков фотографиями на собственной пасеке.