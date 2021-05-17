БГУИР - тысячу, БГУ и БНТУ - две: сколько возьмут на бюджет белорусские вузы

Источник материала: Sputnik Беларусь

На бюджете, по планам, будут учиться чуть больше половины - 27 800 человек. Посмотрели на цифры приема некоторых университетов и факультетов. Сколько они возьмут бюджетников на дневную форму в 2021-м?

БГУ: 2124 на бюджет и 1767 на "платку"

Главный вуз страны опубликовал цифры приема в начале апреля. Вот они:

Механико-математический факультет - 195 бюджетников и 40 платников;

Факультет прикладной математики и информатики (ФПМИ) - 266 и 74;

Факультет радиофизики и компьютерных технологий (РАФиКТ) - 205 и 18;

Физический факультет - 150 и 12;

Химический факультет - 150 и 30;

Географический факультет - 106 и 18;

Биологический факультет - 160 и 115;

Факультет журналистики - 88 и 20;

Исторический факультет - 97 и 45;

Факультет философии и социальный наук (ФФиСН) - 64 и 120;

Филологический факультет - 157 и 69;

Факультет международных отношений (ФМО) - 77 и 210;

Экономический факультет - 50 и 154;

Юрфак - 105 и 173;

Факультет социокультурных коммуникаций - 59 и 193;

Институт бизнеса - 330 только на бюджет;

Институт теологии имени Святых Мефодия и Кирилла - 25 и 5;

Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова - 170 и 141.

БНТУ: очень много бюджетников

Самый "бюджетный" вуз страны планирует набрать в этом году три тысячи первокурсников: 2355 из них будут учиться на бюджете и 654 - на платной основе. Расклад по факультетам такой:

Автотракторный - 317 бюджетников и 83 платника;

Факультет горного дела и инженерной экологии - только бюджетники, и их 95;

Машиностроительный - 200 и 20;

Механико-технологический - здесь также только бюджетники - 170;

Факультет маркетинка, менеджмента, предпринимательства - 52 и 160;

Энергетический - 310 и 25;

Факультет информационных технологий и робототехники - 205 и 108;

Факультет технологий управления и гуманитаризации - 110 и 109;

Инженерно-педагогический факультет - 85 и 12;

Факультет энергетического строительства - 196 и 14;

Архитектурный факультет - 40 и 60;

Строительный - 150 и 20;

Приборостроительный -225 и 18;

Факультет транспортных коммуникаций - 160 и 25;

Спортивно-технический факультет - 40.

БГУИР: айтишников станет меньше

Факультет компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники наберет в этом году на 120 студентов меньше на дневную форму обучения. Такое сокращение, говорят в БГУИР, связано с конкретными заказами на подготовку специалистов от предприятий и организаций – заказчиков кадров и иными факторами. А что остальные факультеты?

Факультет компьютерного проектирования (ФКТ) - 210 бюджетников и 180 платников;

Факультет информационных технологий и управления (ФИТУ) - 215 и 235;

Факультет радиотехники и электроники (ФРЭ) - 195 и 35;

Факультет компьютерных систем и сетей (ФКСиС) - 225 и 255;

Факультет инфокоммуникаций (ФИК) - 168 и 57;

Инженерно-экономический факультет (ИЭФ) - 110 и 280;

Военный факультет - 89 военных программистов - и только на бюджет.

Итоговые цифры по приему этого года: 1212 человек на бюджет и 1042 на "платку".

БГМУ: целевой вуз

Белорусский государственный медицинский университет отличается от остальных вузов тем, что обучает много студентов по целевым направлениям. В этом году план приема выглядит так:

Лечебный факультет - 240 бюджетников и 100 платников, 110 - целевиков;

Педиатрический - 180 и 50, 90;

Стоматологический - 50 и 70, 25;

Медико-профилактический - 100 и 40, 40;

Фармацевтический - 60 и 20, 30;

Военно-медицинский факультет (принимаются только мужчины): 25 человек для Вооруженных сил, 2 человека - для Госпогранкомитета, 2 - для МВД, 1 - для внутренних войск Беларуси.

Всего - 660 бюджетников, 310 платников и 295 целевиков.

БГПУ: на бюджет - в два раза больше, чем на "платку"

Главный педагогический вуз страны в нынешней приемной кампании примет 885 бюджетников и 435 платников.

Физмат - 110 и 5;

Факультет естествознания - 75 и 25;

Истфак - 40 и 40;

Филфак - 75 и 10;

Факультет дошкольного образования - 145 и 5;

Факультет начального образования - 125 и 5;

Факультет эстетического образования - 35 и 30;

Факультет социально-педагогических технологий - 85 и 25;

Институт инклюзивного образования - 115 и 70;

Факультет физического воспитания - 50 и 130;

Институт психологии - 30 и 90.

ГрГУ им. Янки Купалы: больше всех платят будущие юристы

А вот в гродненском "универе" соотношение бюджетников и платников практически одинаковое. Больше всех обучаться на "платке" будут студенты местного юрфака.

Педагогический факультет - 73 и 30;

Факультет искусств и дизайна - 35 и 47;

Факультет физкультуры - 60 и 20;

Факультет психологии - 31 и 24;

Факультет истории, коммуникации и туризма - 67 и 149;

Филфак - 102 и 48;

Юрфак - 50 и 200;

Факультет экономики и управления - 39 и 76;

Факультет математики и информатики - 128 и 102;

Факультет инновационных технологий машиностроения - 65 и 32;

Факультет биологии и экологии - 76 и 34;

Физико-технический факультет - 95 и 25;

Инженерно-строительный факультет - 63 и 10;

Военный факультет - 28.

Набрать на дневное обучение в этом году вуз планирует 912 бюджетников и 797 платников.

Другие вузы

Белорусский государственный технологический университет не публикует подробную раскладку по факультетам, однако известно, что БГТУ в 2021-м возьмет на обучение 1060 абитуриентов на бюджетную форму и 478 - на платную. Больше всех бюджетников планируют зачислить на "Лесное хозяйство" (100), а больше всего платников - на специальность "Программное обеспечение информационных технологий" (50).

Витебский государственный университет имени Машерова в этом году зачислит 606 бюджетников и 541 платников.

Новые специальности в вузах

В этом году в трех белорусских вузах появятся пять новых специальностей. Так, в БНТУ впервые набор пройдет на промышленный дизайн транспортных средств и промышленный дизайн производственного оборудования.

В БГУ появится "регионоведение" и "экономическая безопасность". А Белорусская государственная академия авиации начнет подготовку по специальности "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации. На выходе получится пилот гражданской авиации с большой инженерной составляющей.

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