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Kia обновила престижный седан K900

17.05.2021 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Kia показала фотографии рестайлингового седана Е-класса K900. В Южной Корее эта модель продается как Kia K9. Престижная «четырехдверка» подверглась заметным изменениям.

У автомобиля нарисованная «с нуля» решетка радиатора, изменены оба бампера. Кроме того, K900 получил новую светотехнику и переделанные передние крылья. Еще изменения коснулись зеркал, дисков, задней оптики, крышки багажника и других мелочей. С предшественником K900’2022 не перепутаешь. Иногда автомобили получают меньше изменений при смене поколений.

Kia обновила престижный седан K900

Снимков салона корейцы не предоставили, как и информации об изменениях под капотом. Дорестайлинговый седан Kia оснащается 3,3-литровым двигателем мощностью 253 л. с. Есть турбоверсия этого же агрегата (370 л. с.). Самые дорогие исполнения имеют под капотом 3,8- или 5-литровые моторы мощностью до 425 л. с. Коробка передач — 8-ступенчатый «автомат».

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Компания Kia показала фотографии рестайлингового седана Е-класса K900. В Южной Корее эта модель продается как Kia K9. Престижная «четырехдверка» подверглась заметным...
 
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