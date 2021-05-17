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«При нахождении любого постороннего лица договор расторгается». Новый уровень требований к квартирантам

17.05.2021 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Каждый, кто сдает свои метры квартирантам, мечтает о том, чтобы ему попались самые порядочные люди — аккуратные, «оседлые» (а не перелетающие с места на место через пару месяцев), платежеспособные и тихие. Стандартные, в общем-то, требования. Но порой попадаются арендодатели с нестандартным подходом (видимо, сказывается печальный опыт прошлого), которые пусть и на расстоянии, но хотят контролировать жизнь того, кто платит им деньги. На необычное объявление обратила внимание пользователь Twitter под ником Поночка спешит на помощь.

«Что здесь происходит?» — спросила девушка и прикрепила скриншот реально существующего объявления.

«При нахождении любого постороннего лица договор расторгается». Новый уровень требований к квартирантам

Отметим, что речь идет про стандартную «однушку» с отдельной кухней. За довольно аскетичные в социальном плане условия жизни собственник хочет выручать 600 рублей ежемесячно, или $238 по курсу на сегодняшний день. Не так и много по сравнению с запросами остальных, но ведь и ограничение какое! Или все в порядке? А как считаете вы: нормально ли выставлять такие требования при поиске квартирантов?

Как вы считаете, нормально ли вносить в договор пункт о ненахождении в квартире других людей?

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Каждый, кто сдает свои метры квартирантам, мечтает о том, чтобы ему попались самые порядочные люди — аккуратные, «оседлые» (а не перелетающие с места на место...
 
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