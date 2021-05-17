Apple пообещала «навсегда изменить музыку»

Источник материала: Onliner

Apple опубликовала тизер своего сервиса Apple Music с подписью «Приготовьтесь: музыка изменится навсегда». Скорее всего, таким образом компания намекает на добавление lossless-формата в сервис.

Аудиозаписи в сверхвысоком качестве могут появиться уже завтра: предположительно, lossless-формат в Apple Music анонсируют вместе с третьим поколением наушников AirPods.





Упоминания аудиофайлов высокой четкости обнаружили в бета-версии iOS 14.6 и приложении Apple Music для Android.

Согласно другим источникам, AirPods 3 придется подождать: якобы наушники представят не в этом месяце, а в лучшем случае на WWDC вместе с новыми операционными системами для устройств Apple.