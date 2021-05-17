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Apple пообещала «навсегда изменить музыку»

17.05.2021 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple опубликовала тизер своего сервиса Apple Music с подписью «Приготовьтесь: музыка изменится навсегда». Скорее всего, таким образом компания намекает на добавление lossless-формата в сервис.

Аудиозаписи в сверхвысоком качестве могут появиться уже завтра: предположительно, lossless-формат в Apple Music анонсируют вместе с третьим поколением наушников AirPods.

Apple пообещала «навсегда изменить музыку»

Упоминания аудиофайлов высокой четкости обнаружили в бета-версии iOS 14.6 и приложении Apple Music для Android.

Согласно другим источникам, AirPods 3 придется подождать: якобы наушники представят не в этом месяце, а в лучшем случае на WWDC вместе с новыми операционными системами для устройств Apple.

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Apple опубликовала тизер своего сервиса Apple Music с подписью «Приготовьтесь: музыка изменится навсегда». Скорее всего, таким образом компания намекает на добавление...
 
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