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Apple пообещала «навсегда изменить музыку»
Источник материала: Onliner
Apple
Аудиозаписи в сверхвысоком качестве могут появиться уже завтра: предположительно, lossless-формат в Apple Music анонсируют вместе с третьим поколением наушников AirPods.
Упоминания аудиофайлов высокой четкости обнаружили в бета-версии iOS 14.6 и приложении Apple Music для Android.
Согласно другим источникам, AirPods 3 придется подождать: якобы наушники представят не в этом месяце, а в лучшем случае на WWDC вместе с новыми операционными системами для устройств Apple.
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