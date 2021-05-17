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Водитель уложил машину на крышу под окнами жилого дома

17.05.2021 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гомельской области сообщили о ДТП, которое случилось в Светлогорском районе вчера, 16 мая, около 23:00. В деревне Полесье водитель Hyundai не справился с управлением, съехал с дороги, пробил заборное ограждение и перевернулся.

В результате машина оказалась лежащей на крыше под окнами деревенского дома. Водитель, как сообщили в Госавтоинспекции, был госпитализирован в больницу.

— Предположительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, — отметили в ГАИ.

Водитель уложил машину на крышу под окнами жилого дома
Водитель уложил машину на крышу под окнами жилого дома

Там напомнили, что если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, то водителю грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, а если свыше 0,8 промилле, штраф будет уже 200 базовых величин и водитель лишается права управления на 5 лет.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
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В ГАИ Гомельской области сообщили о ДТП, которое случилось в Светлогорском районе вчера, 16 мая, около 23:00. В деревне Полесье водитель Hyundai не справился с...
 
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