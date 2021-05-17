Активист высказался о Лукашенко на приеме у психиатра - завели уголовное дело

Юрий Ковалев радио Свабода. «Против меня уголовное дело возбудили за то, что сказал правду. Был на приеме у врача-психиатра, проходил комиссию на право управления автомобилем. Ну и высказался…. А врач сообщила в милицию», — рассказалрадио





Юрий Ковалев в 2020—2021 гг. не раз попадал на сутки за «несанкционированные массовые мероприятия».





«Где я только не сидел: и в Брагине, и в Гомеле , и в Чечерске, и в Буда-Кошелево. Теперь еще и проводили со мной судебно-медицинскую экспертизу», — добавил Ковалев.





В период предвыборной кампании Ковалев агитировал за Светлану Тихановскую. Его сын Артем уехал, спасаясь от преследования. Невестка осталась с двумя маленькими детьми, которым 4 месяца и 4 года.



