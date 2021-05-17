ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Активист высказался о Лукашенко на приеме у психиатра - завели уголовное дело

17.05.2021 14:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На активиста Юрия Ковалева из Чечерска (Гомельская область) завели уголовное дело по статье 368 УК (оскорбление президента)

«Против меня уголовное дело возбудили за то, что сказал правду. Был на приеме у врача-психиатра, проходил комиссию на право управления автомобилем. Ну и высказался…. А врач сообщила в милицию», — рассказал Юрий Ковалев радио Свабода.

Юрий Ковалев в 2020—2021 гг. не раз попадал на сутки за «несанкционированные массовые мероприятия».

«Где я только не сидел: и в Брагине, и в Гомеле, и в Чечерске, и в Буда-Кошелево. Теперь еще и проводили со мной судебно-медицинскую экспертизу», — добавил Ковалев.

В период предвыборной кампании Ковалев агитировал за Светлану Тихановскую. Его сын Артем уехал, спасаясь от преследования. Невестка осталась с двумя маленькими детьми, которым 4 месяца и 4 года.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На активиста Юрия Ковалева из Чечерска (Гомельская область) завели уголовное дело по статье 368 УК (оскорбление президента)
 
Новости дня
Новости разные
 
«Віны не прызнаю. У чым вінавацяць, не разумею». На працэсе ў «справе студэнтаў» зачыталі абвінавачаньне і пачалі допыт сьведак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by