В четверг открывают перекресток Южной и Янки Купалы в Гродно. Как там сейчас

Источник материала: Tut.by

С 20 апреля жители Вишневца и Погоран вынуждены объезжать закрытый участок улиц Южной и Янки Купалы через Индурское шоссе и Химиков, стоять в пробках и выезжать на работу пораньше. Городские власти заявляли, что для движения этот «стратегический» перекресток будет открыт с 20 мая. «Вечерний Гродно» посмотрел , что там происходит.





За время ремонта перекресток изменился до неузнаваемости. Здесь появилась разделительная полоса и островка со столбами для светофоров.

Саму улицу Южную расширили: теперь есть отдельный поворот направо в сторону нового моста.













А повернуть налево или проехать прямо к автозаправке можно будет с двух других полос.

Такой же поворот направо сделан со стороны Янки Купалы. Водителям, которые двигаются со стороны «Тринити», будет удобно съезжать на Южную. По таком принципу организован перекресток возле ГАИ.

Ширина съездов внушительная. Без разметки кажется, что там запросто может быть две полосы, но, скорее всего, такая ширина сделана для удобства общественного транспорта, чтобы автобусы-гармошки без труда входили в поворот.

На утро понедельника дорожные рабочие готовились укладке асфальта. Его осталось проложить на горке улицы Южной возле «Диониса» — это около 40 метров. Плюс — второй слой.













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