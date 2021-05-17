О каких запасах железа в организме расскажет ферритин

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Привычно уровень железа в организме ассоциировать с таким показателем, как уровень гемоглобина. Но не только он тут играет роль: врач может назначить и проверку ферритина. Что это за анализ и о чем он говорит? Рассказывает врач-терапевт, заместитель директора по медицинской части лаборатории «Инвитро» Сергей Громада.

Что такое ферритин? В организме человека есть несколько видов железа: функциональное (оно измеряется концентрацией гемоглобина), депонированное железо (измеряется концентрацией ферритина) и транспортное (измеряется концентрацией трансферрина). Железо — необходимость для человека. Оно входит в состав ферментов, которые участвуют в важных метаболических процессах — транспорт кислорода, синтез ДНК и других. Ферритин — это основная форма депонированного железа (наш резерв), этот белок есть во всех клетках тела и жидкостях организма. Уровень ферритина наиболее информативно рассказывает о накопленном организмом железе. Именно этот резерв может начать расходоваться, если организм человека испытывает дефицит железа по различным причинам. Количество ферритина в крови, как правило, снижается раньше, чем появляются жалобы на здоровье.

Почему врач может назначить анализ на ферритин? Такое исследование помогает оценить запасы железа в организме (его дефицит или избыток), неслучайно ферритин называют биомаркером железодефицитных состояний. Тест также используют для определения типа анемии, ведь она может быть вызвана как нехваткой железа, так и иными причинами, например хроническим заболеванием или дефицитом витамина B12. Также сдать анализ врач может порекомендовать при подозрении на гемохроматоз , при частых воспалительных процессах, подозрении на наличие опухоли. Уровень ферритина может меняться во время беременности: он может на 50% снизиться к 20-й неделе, на 70% — в третьем триместре. В условиях острого воспаления повышенный уровень сывороточного ферритина может не только отражать количество железа в организме, но и быть проявлением острофазного ответа, так как он еще и один из острофазных белков.

Может так быть, что уровень гемоглобина в норме, а ферритина — нет? Такое возможно. На ранней стадии развития анемии (латентный железодефицит) уровень гемоглобина может оставаться в норме, при этом запасы железа уже могут быть истощены. О подтверждении такого состояния говорит низкий уровень ферритина, то есть железа меньше, чем нужно, но до анемии пока не дошло.

Какие нормы содержания ферритина в крови? У детей в возрасте с 5 месяцев до 15 лет уровень ферритина в норме составляет 7−140 мкг/л. У женщин старше 15 лет — 10−120 мкг/л, у мужчин старше 15 лет — 20−250 мкг/л.

О чем говорит ферритин ниже нормы? В первую очередь понижение уровня ферритина говорит о дефиците железа (железодефицитной анемии). Может указывать на целиакию .

На что может указывать повышенный ферритин? Повышение уровня ферритина может говорить об избытке железа при гемохроматозе , патологии печени (в том числе об алкогольном гепатите), остром лимфобластном и миелобластном лейкозе, острых и хронических инфекционных заболеваниях (остеомиелит, легочные инфекции, ожоги, системная красная волчанка, ревматоидный артрит), раке молочной железы, приеме оральных контрацептивов и др.

По каким симптомам человек может понять, что ему пора проверить кровь на ферритин? Большинство симптомов дефицита железа связано с анемией. К таким симптомам можно отнести повышенную утомляемость, одышку, общую слабость, головокружение и бледность кожных покровов. Может также наблюдаться неприятное побуждение к движению ног в периоды бездействия, так называемый синдром беспокойных ног. При тяжелом дефиците железа могут быть такие редкие симптомы, как пикацизм (ненормальное влечение к употреблению таких веществ, как почва, лед, краска и т.д.)

Ферритин нужно исследовать отдельно или он отражается в биохимическом анализе крови? Уровень ферритина определяется в процессе исследования крови из вены, и он является одним из показателей биохимического анализа крови. Забор крови предпочтительно проводить утром натощак, после 8−14 часов ночного периода голодания (воду пить можно). Допустимо его проверять днем через 4 часа после легкого приема пищи. Для максимально достоверной оценки обмена железа, как правило, проводится комплекс лабораторных исследований, а не один анализ. Данный тест не предназначен для самодиагностики, интерпретацию его результатов должен выполнять врач, так как при ней учитываются данные других исследований, индивидуальные особенности организма и ряд иных факторов.