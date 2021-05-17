О каких запасах железа в организме расскажет ферритин

Привычно уровень железа в организме ассоциировать с таким показателем, как уровень гемоглобина. Но не только он тут играет роль: врач может назначить и проверку ферритина. Что это за анализ и о чем он говорит? Рассказывает врач-терапевт, заместитель директора по медицинской части лаборатории «Инвитро» Сергей Громада.
Что такое ферритин?
В организме человека есть несколько видов железа: функциональное (оно измеряется концентрацией гемоглобина), депонированное железо (измеряется концентрацией ферритина) и транспортное (измеряется концентрацией трансферрина).
Железо — необходимость для человека. Оно входит в состав ферментов, которые участвуют в важных метаболических процессах — транспорт кислорода, синтез ДНК и других. Ферритин — это основная форма депонированного железа (наш резерв), этот белок есть во всех клетках тела и жидкостях организма.
Уровень ферритина наиболее информативно рассказывает о накопленном организмом железе. Именно этот резерв может начать расходоваться, если организм человека испытывает дефицит железа по различным причинам. Количество ферритина в крови, как правило, снижается раньше, чем появляются жалобы на здоровье.
Почему врач может назначить анализ на ферритин?
Такое исследование помогает оценить запасы железа в организме (его дефицит или избыток), неслучайно ферритин называют биомаркером железодефицитных состояний. Тест также используют для определения типа анемии, ведь она может быть вызвана как нехваткой железа, так и иными причинами, например хроническим заболеванием или дефицитом витамина B12.
Также сдать анализ врач может порекомендовать при подозрении на гемохроматоз, при частых воспалительных процессах, подозрении на наличие опухоли.
Уровень ферритина может меняться во время беременности: он может на 50% снизиться к 20-й неделе, на 70% — в третьем триместре.
В условиях острого воспаления повышенный уровень сывороточного ферритина может не только отражать количество железа в организме, но и быть проявлением острофазного ответа, так как он еще и один из острофазных белков.
Может так быть, что уровень гемоглобина в норме, а ферритина — нет?
Такое возможно. На ранней стадии развития анемии (латентный железодефицит) уровень гемоглобина может оставаться в норме, при этом запасы железа уже могут быть истощены. О подтверждении такого состояния говорит низкий уровень ферритина, то есть железа меньше, чем нужно, но до анемии пока не дошло.
Какие нормы содержания ферритина в крови?
У детей в возрасте с 5 месяцев до 15 лет уровень ферритина в норме составляет 7−140 мкг/л. У женщин старше 15 лет — 10−120 мкг/л, у мужчин старше 15 лет — 20−250 мкг/л.
О чем говорит ферритин ниже нормы?
В первую очередь понижение уровня ферритина говорит о дефиците железа (железодефицитной анемии). Может указывать на целиакию.
На что может указывать повышенный ферритин?
Повышение уровня ферритина может говорить об избытке железа при гемохроматозе, патологии печени (в том числе об алкогольном гепатите), остром лимфобластном и миелобластном лейкозе, острых и хронических инфекционных заболеваниях (остеомиелит, легочные инфекции, ожоги, системная красная волчанка, ревматоидный артрит), раке молочной железы, приеме оральных контрацептивов и др.
По каким симптомам человек может понять, что ему пора проверить кровь на ферритин?
Большинство симптомов дефицита железа связано с анемией. К таким симптомам можно отнести повышенную утомляемость, одышку, общую слабость, головокружение и бледность кожных покровов. Может также наблюдаться неприятное побуждение к движению ног в периоды бездействия, так называемый синдром беспокойных ног.
При тяжелом дефиците железа могут быть такие редкие симптомы, как пикацизм (ненормальное влечение к употреблению таких веществ, как почва, лед, краска и т.д.)
Ферритин нужно исследовать отдельно или он отражается в биохимическом анализе крови?
Уровень ферритина определяется в процессе исследования крови из вены, и он является одним из показателей биохимического анализа крови. Забор крови предпочтительно проводить утром натощак, после 8−14 часов ночного периода голодания (воду пить можно). Допустимо его проверять днем через 4 часа после легкого приема пищи.
Для максимально достоверной оценки обмена железа, как правило, проводится комплекс лабораторных исследований, а не один анализ. Данный тест не предназначен для самодиагностики, интерпретацию его результатов должен выполнять врач, так как при ней учитываются данные других исследований, индивидуальные особенности организма и ряд иных факторов.