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Новый флагман Honor получит процессор американской компании - Google тоже возвращается?

17.05.2021 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Флагман Honor 50 первым среди всех смартфонов получит новую систему на кристалле (SoC) американской компании Qualcomm — Snapdragon 775G. Об этом со ссылкой на китайского инсайдера с хорошей репутацией пишет GSMArena.


В заметке издания уточняется: Snapdragon 775G — чуть упрощенная версия Snapdragon 780G, представленного ранее. Этот чип пока не используется ни в одном из смартфонов на рынке. А его установка как минимум в один из смартфонов серии Honor 50 (ожидается три модели, Honor 50, 50 Pro и 50 Pro+) косвенно подтверждает то, что в аппараты бренда вернется Google.

«Сотрудничество с американской компанией Qualcomm, скорее всего, означает, что Honor 50 будут поставляться с Google-сервисами. Это, вероятно, вернет теперь уже полностью независимую компанию в „большую смартфонную игру“ после краха Huawei на фоне торговой войны между США и Китаем», — пишут в GSMArena.

Впрочем, официально эту информацию пока никто из сторон не подтверждал, но и не опровергал. Топ-менеджер Honor для СНГ недавно примерно в таком же ключе ответил на вопрос журналистов, вернутся ли сервисы Google в аппараты бренда.

Точная дата анонса серии Honor 50 пока держится в тайне. Но в GSMArena предполагают, что девайсы представят в июне, и начнут продавать уже в июле. Выше, как утверждается, размещен официальный рендер одного из будущих смартфонов бренда 50-й флагманской серии.

 
 
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Точная дата анонса серии Honor 50 пока держится в тайне. Но в GSMArena предполагают, что девайсы представят в июне и начнут продавать уже в июле.
 
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