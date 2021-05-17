Mitsubishi расширяет дилерскую сеть в Беларуси: в Гомеле открылся новый центр бренда

Источник материала: Tut.by

С открытием нового центра Гомель стал третьим городом Беларуси, где официально представлена Mitsubishi Motors.





Расположенный по адресу поспект Космонавтов, 116, дилерский центр выполнен в соответствии с актуальными требованиями японского бренда и вмещает просторный шоу-рум на шесть автомобилей. Современная зона сервиса и технического обслуживания нового дилерского центра Mitsubishi имеет полный набор технологического оборудования и специнструментов для послепродажного сопровождения автомобилей. В центре также доступен полный спектр сопутствующих услуг, включающих продажу оригинальных запасных частей, расходных материалов и аксессуаров для автомобилей.









Благодаря наличию у дилера парка автомобилей для тест-драйвов после знакомства с новыми машинами в салоне понравившиеся модели сразу же можно протестировать на дорогах общего пользования (для этого предусмотрены специальные маршруты).





Для комфортного взаимодействия клиентов дилера Mitsubishi с персоналом в новом центре создано большое количество специальных интерактивных зон, оборудованных современными гаджетами, предусмотрена стильная зона ожидания с бесплатным Wi-Fi, кафе и детской игровой площадкой.