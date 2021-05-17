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Это мошенничество: вокруг завещания принца Филиппа разгорается скандал
17.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вокруг завещания покойного супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа разгорается настоящий скандал: свое недовольство уже высказали известные британцы.
В марте заголовки британских таблоидов пестрили избранными цитатами из резонансного интервью Меган Маркл и принца Гарри. Но не успели британцы прийти в себя после шоу Опры, как разгорелся новый скандал – на удивление, никак не связанный с мятежниками.
Волнение и возмущение британцев вызвало завещание принца Филиппа: известно, что муж королевы,
Как сообщило издание The Sun, все нажитое имущество герцога должно отойти Елизавете II. В перечень вошли: ценные активы, недвижимость, коллекция произведений искусства и раритетных предметов общей стоимостью в $40 миллионов.
Но недавно королевский адвокат рассказал, что королева решила не обнародовать детали завещания, так как считает это неуместным. Все это привело к негодованию британцев.
А так как королевские траты оплачиваются из государственной казны, налогоплательщики заявили, что хотят знать обо всех доходах и расходах монархов.
Свое недовольство успели публично высказать экономический эксперт Дэвид Макклюр, а также лорд Беркли, которые отправили личное письмо премьер-министру Британии.
"Если это нормально для обычных британцев, то почему неуместно для королевы? Причина, по которой скрывают завещание, – мошенничество", – обвинительно высказался Беркли. Напомним, что до этого стали известны и
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Простые британцы и представители высшего общества пришли в негодование из-за решения Ее Величества скрыть последнюю волю супруга.
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