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14-летний парень сбежал из больницы в одних шортах и майке. Он сирота

17.05.2021 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Милиция разыскивает 14-летнего Тимофея Кирьянова. 14 мая подросток поступил в Борисовскую ЦРБ №1 с температурой 38,2, а через два дня, когда медсестра делала обход, — подростка уже не было в палате. Из своих вещей ничего не взял, ушел в одних шортах и майке. Тимофей — сирота, приемная семья от него отказалась, и его направили в борисовский приют, хотя раньше он жил в Минске.

— 14-го числа его доставили к нам в приют, при медосмотре у него обнаружили повышенную температуру — 38,2, мы вызвали скорую помощь, его доставили в педиатрическое отделение нашей ЦРБ. Температуру ему сбили, а вечером 16 мая его уже не нашли в палате. Не думаю, что он находится на территории нашей ЦРБ, скорее всего, он поехал в Минск. Приемная семья от него отказалась, из-за чего органы опеки решили его отправить в Борисов. Согласно информации наших минских коллег, где его все знают, подросток склонен к бродяжничеству и мелкому хищению, — рассказали Onliner в Борисовском РУВД.

14-летний парень сбежал из больницы в одних шортах и майке. Он сирота
14-летний парень сбежал из больницы в одних шортах и майке. Он сирота

Приметы: на вид 15—16 лет, рост 182—185 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза темные, носит очки.

Был одет: голубая водолазка с изображением дыма на рукавах и спине, синие шорты в мелкий белый горошек длиной чуть выше колена, кроссовки желто-коричневые на шнурках.

Если вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить об этом в Борисовское РУВД по телефонам: 8 029 613-25-21, 8 029 666-19-59 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция разыскивает 14-летнего Тимофея Кирьянова. 14 мая подросток поступил в Борисовскую ЦРБ №1 с температурой 38,2, а через два дня, когда медсестра делала обход, —...
 
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