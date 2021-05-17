Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»

Источник материала: Onliner Вчера, 16 мая, под Минском на новой трассе стадиона «Заря» РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье прошел 2-й этап чемпионата Беларуси по дрифтингу Parimatch #Driftzarya. Самые сочные моменты смотрите в нашем фоторепортаже.

Подобного рода соревнования на этой локации проводились впервые. Трасса оказалась очень требовательной к технике пилотов, так как ее конфигурация представляет собой узкую извилистую дорогу со скоростной постановкой, резкими перекладками и перепадом высот. Не все зарегистрировавшиеся пилоты смогли пройти квалификацию, некоторые вовсе не набрали зачетных очков, показав заезды с тремя нолями, что редкость в подобного рода соревнованиях. Заезды топ-16, как и на первом этапе, проходили по схеме Double Elimination.





















В заездах приняли участие команды из Украины, Литвы и Беларуси.

По результатам упорной борьбы за победу в этапе места на пьедестале распределились так:

Сергей Сак (Беларусь); Бенедиктас Чирба (Литва); Гедыминас Левицкас (Литва).

















В командном зачете победителями этапа стали:

SIDE to SIDE Drift Team; G-Drive; Black Star Penguin.

































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