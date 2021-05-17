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Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»

17.05.2021 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера, 16 мая, под Минском на новой трассе стадиона «Заря» РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье прошел 2-й этап чемпионата Беларуси по дрифтингу Parimatch #Driftzarya. Самые сочные моменты смотрите в нашем фоторепортаже.

Подобного рода соревнования на этой локации проводились впервые. Трасса оказалась очень требовательной к технике пилотов, так как ее конфигурация представляет собой узкую извилистую дорогу со скоростной постановкой, резкими перекладками и перепадом высот. Не все зарегистрировавшиеся пилоты смогли пройти квалификацию, некоторые вовсе не набрали зачетных очков, показав заезды с тремя нолями, что редкость в подобного рода соревнованиях. Заезды топ-16, как и на первом этапе, проходили по схеме Double Elimination.

Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»





Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»

В заездах приняли участие команды из Украины, Литвы и Беларуси.

По результатам упорной борьбы за победу в этапе места на пьедестале распределились так:

  1. Сергей Сак (Беларусь);
  2. Бенедиктас Чирба (Литва);
  3. Гедыминас Левицкас (Литва).
Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»
Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»



В командном зачете победителями этапа стали:

  1. SIDE to SIDE Drift Team;
  2. G-Drive;
  3. Black Star Penguin.
Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»







Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»
Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»
Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»

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Вчера, 16 мая, под Минском на новой трассе стадиона «Заря» РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье прошел 2-й этап чемпионата Беларуси по дрифтингу Parimatch #Driftzarya. Самые сочные...
 
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