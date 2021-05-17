|
Фотоотчет с этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу на стадионе «Заря»
Источник материала: Onliner
Вчера, 16 мая, под Минском на новой трассе стадиона «Заря» РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье прошел 2-й этап чемпионата Беларуси по дрифтингу Parimatch #Driftzarya. Самые сочные моменты смотрите в нашем фоторепортаже.
Подобного рода соревнования на этой локации проводились впервые. Трасса оказалась очень требовательной к технике пилотов, так как ее конфигурация представляет собой узкую извилистую дорогу со скоростной постановкой, резкими перекладками и перепадом высот. Не все зарегистрировавшиеся пилоты смогли пройти квалификацию, некоторые вовсе не набрали зачетных очков, показав заезды с тремя нолями, что редкость в подобного рода соревнованиях. Заезды топ-16, как и на первом этапе, проходили по схеме Double Elimination.
В заездах приняли участие команды из Украины, Литвы и Беларуси.
По результатам упорной борьбы за победу в этапе места на пьедестале распределились так:
В командном зачете победителями этапа стали:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)