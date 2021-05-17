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Ищут 10-й день: в Беларуси пропал футболист из Нигерии

17.05.2021 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможно, речь идет об игроке команды «Львиное сердце», которая тренировалась в Малорите

20-летний гражданин Нигерии пропал в Беларуси. В розыск объявлен Зади Чукву Еммануел, который находился в Бресте. О некоторых обстоятельствах рассказали 17 мая в телеграм-канале «Разыскивает милиция»:

"Обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу. Мог отправиться в Минск".

Выходит, африканца ищут уже десятый день. Что нигерийская команда делала в Бресте, не уточняется, но, возможно, речь идет о команде Lion Heart, которая проводила сбор в Брестской области. Об этом писал на своей странице в Фейсбуске председатель Малоритского райисполкома Михаил Баценко:

"Пообщался с главным тренером команды из Нигерии. Называются они «Львиное сердце». Малорита как город, футбольное поле, кухня им очень нравится. Особенно пришлись по душе белорусская толерантность, доброжелательность. Договорились, что в июне едет следующая команда из Нигерии. Будем превращать Малориту в столицу африканского футбола".
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Возможно, речь идет об игроке команды «Львиное сердце», которая тренировалась в Малорите
 
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