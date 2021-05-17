Хоккейная сборная определилась с составом на ЧМ

Трибуна. Штаб хоккейной сборной Беларуси опубликовал фамилии игроков, попавших в заявку на чемпионат мира в Риге, который стартует в пятницу, пишет





В финальный состав попали 27 хоккеистов: 3 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих. Еще одна позиция в ростере пока остается вакантной. На предварительном этапе в группе А беларусская сборная сыграет с командами Словакии, Швеции, Чехии, Великобритании, Дании, Швейцарии и России.













Нынешний чемпионат мира станет для сборной, пожалуй, самым противоречивым за всю историю – многие беларуские любители хоккея если и не желают «националке» провала, то уж точно не собираются активно следить за ее выступлениями.





Причиной тому прорежимное письмо, активными подписантами которого стали представители белхоккея – свои данные под ним команды Экстралиги оставляли едва ли не полными составами.





Однако в сборной произошел весьма интересный отбор – из 27 игроков в списке оказался всего один прорежимный подписант, защитник «Юности» Андрей Антонов.





В процентном соотношении это чуть больше 3% от общего количества хоккеистов в списке. Классика же!





А вот в тренерском штабе наблюдается паритет — свои подписи в поддержу действующего режима оставили представители Беларуси, главный тренер Михаил Захаров и тренер Дмитрий Карпиков, фамилии же россиян Михаила Кравеца и Владимира Воробьева в письме не засветились.





еперь посмотрим, как состоят дела с представительством в команде хоккеистов минского «Динамо», ведь с момента своей заявки в КХЛ клуб позиционирует себя базовым для сборной.





Но на ЧМ Михаилом Захаровым были вызваны всего 8 представителей «зубров». Впрочем, натурализованные североамериканцы Шейн Принс и Франсис Паре только-только покинули клуб – но даже с ними костяком такое представительство не назовешь.





Вообще в команду вызвано аж 19 игроков, выступающих в КХЛ. Это больше 70% от всего состава «националки»! Есть даже свежеиспеченный обладатель Кубка Гагарина Никита Комаров.





Еще шестеро представляют Экстралигу – из них четверо играют в «Юности» (есть еще натурализованный россиянин Герман Нестеров из «Гомеля» и молодой форвард Данила Климович, который за «Динамо-Молодечно» играл мало, основное время проведя в составе «Минских зубров» в высшей лиге).





Также в команду попали Сергей Костицын, проведший сезон в австрийской ICEHL за словацкую «Братиславу», и единственный беларус с постоянной практикой в НХЛ Егор Шарангович из «Нью-Джерси».