Посмотрите, как гродненские спасатели вырезали из искореженной машины 18-летнего водителя. Пассажиру помочь уже было нельзя

Источник материала: Tut.by

Утром 16 мая в Гродно произошла авария, в которой один человек погиб, а еще один получил тяжелые травмы. В МЧС показали, как пытались спасти 18-летнего виновника трагедии, пассажиру помочь уже было нельзя.

По информации от ГАИ региона, вчера утром на улице Асфальтной экипаж ГАИ подал сигнал об остановке водителю Ford Mondeo, но тот требование проигнорировал, ускорился и попытался скрыться. Однако практически сразу он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в бетонный забор.

50-летний пассажир Ford от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а 18-летний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Водитель лишен прав. Был ли он трезв — пока не известно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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