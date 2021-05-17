|
Посмотрите, как гродненские спасатели вырезали из искореженной машины 18-летнего водителя. Пассажиру помочь уже было нельзя
Источник материала: Tut.by
Утром 16 мая в Гродно
По информации от ГАИ региона, вчера утром на улице Асфальтной экипаж ГАИ подал сигнал об остановке водителю Ford Mondeo, но тот требование проигнорировал, ускорился и попытался скрыться. Однако практически сразу он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в бетонный забор.
50-летний пассажир Ford от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а 18-летний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.
Водитель лишен прав. Был ли он трезв — пока не известно.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрите, как гродненские спасатели вырезали из искореженной машины 18-летнего водителя. Пассажиру помочь уже было нельзя
Утром 16 мая в Гродно произошла авария, в которой один человек погиб, а еще один получил тяжелые травмы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)