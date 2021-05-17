ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите, как гродненские спасатели вырезали из искореженной машины 18-летнего водителя. Пассажиру помочь уже было нельзя

17.05.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 16 мая в Гродно произошла авария, в которой один человек погиб, а еще один получил тяжелые травмы. В МЧС показали, как пытались спасти 18-летнего виновника трагедии, пассажиру помочь уже было нельзя.

По информации от ГАИ региона, вчера утром на улице Асфальтной экипаж ГАИ подал сигнал об остановке водителю Ford Mondeo, но тот требование проигнорировал, ускорился и попытался скрыться. Однако практически сразу он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в бетонный забор.

50-летний пассажир Ford от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а 18-летний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Водитель лишен прав. Был ли он трезв — пока не известно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 16 мая в Гродно произошла авария, в которой один человек погиб, а еще один получил тяжелые травмы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко усложнил работу журналистам и дал новые полномочия силовикам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by