К сезону готовы: гамак на двоих, мангал-кострище, мешок для бульбы и другие полезные вещи на дачу

Источник материала: Tut.by

Дачный сезон совсем не обязательно ассоциировать с трудовыми подвигами на грядках (хотя и не без этого, конечно). Для многих это время отдыха и приятного времяпрепровождения вдали от городского шума и суеты. Мы сделали подборку вещей, которые помогут отдыхать с комфортом.

Двуспальный гамак

Удивительное изобретение южноамериканских индейцев — гамак — у многих ассоциируется именно с дачным отдыхом: умиротворяющие покачивания на свежем воздухе под легкий шелест листвы и пенье птиц помогают расслабиться, а иногда и заснуть.



Фото: sport-marafon.ru

Американская компания ENO в этом сезоне представила гамак SuperNest, который может вместить сразу двух человек и выдерживает вес до 182 кг. Просторное ложе выполнено из прочного, воздухопроницаемого и атмосферостойкого полотна и имеет внутри мягкий наполнитель.



Фото: sport-marafon.ru

SuperNest весит 8,9 кг и снабжен большими карабинами, позволяющими подвесить его на специальную металлическую опору или к любым другим прочным основаниям с помощью надежных ремней.

Для удобства «разминирования»

Собакам дача тоже в радость: можно больше времени проводить на улице. У владельцев, в свою очередь, есть обязанность убирать оставленные ими на участке кучки.

Существенно облегчить процедуру сбора собачьих сюрпризов поможет комплект под названием PooPail. Он состоит из ведра особой конструкции и лопатки с длинной ручкой.



Фото: goodwag.com

Чтобы убрать кучку, нужно просто поднести к ней ведро, опустить его на бок и с помощью лопатки сгрести экскременты внутрь. Крышка ведра при этом открывается и закрывается автоматически при его опускании и поднятии. А благодаря тому, что ручки у ведра и лопатки довольно длинные, сильно нагибаться не придется.

Внутри ведра есть специальные крепления для биоразлагаемых пакетов, которые удобно вытаскивать и утилизировать. Плотно прилегающая к ведру крышка надежно запирает все запахи.

Мангал-переноска

Интересный вариант компактного мангала, который можно взять с собой хоть на дачу, хоть в поход — переносная установка Pyro Camp Fire, предназначенная для разведения огня и приготовления пищи под открытым небом. Она позволяет сделать всё быстро и, главное, безопасно для самих туристов и окружающей природы.



Фото: proudpyro.com

Конструктивно устройство весом около 6 кг представляет собой камеру сгорания размером 45,7×35,5×22,8 см, изготовленную из прочной нержавеющей стали. В нее можно закладывать довольно крупные дрова длиной до 40 см или засыпать уголь — по торцевым сторонам топки для этого имеются два больших отверстия. Остальные стенки Pyro Camp Fire практически полностью перфорированные. Такое решение обеспечивает отличный доступ воздуха к огню, а также защиту пользователей от открытого пламени, поскольку топливо находится внутри камеры, а искры из нее не вылетают. Кроме того, благодаря многочисленным отверстиям тепло быстро распространяется вокруг топки и дает возможность греться.



Фото: proudpyro.com

В основании Pyro Camp Fire расположен поддон для золы, который легко отсоединить от топки для очистки, а в верхней части прибора находится съемный перфорированный экран. Чтобы приготовить пищу, вместо него нужно установить специальную решетку для гриля или варочную панель.

Плита-чемодан

На даче пригодится компактная индукционная плита Haatz, работающая от сети 220 В.

Она имеет две варочные поверхности с конфорками 22,8 и 15,2 см, позволяющими готовить одновременно два блюда в посуде большего и меньшего диаметра. Благодаря складной конструкции прибор можно брать с собой в поездки или хранить на даче в шкафу, доставая только в случае необходимости.



Фото: haatz.com

В рабочем состоянии размер плиты составляет 80×35 см, высота ножек — 7 см. Складываясь, как книга, прибор превращается в чемоданчик размером всего 34×35 см и толщиной 11 см с удобной ручкой для переноски и надежно защелкивающимися замками. Электрический шнур убирается в специальный выдвижной отсек, расположенный под одной из варочных поверхностей.

Мешок для выращивания картошки

Про нужды современных огородников мы тоже не забыли. Вероятно, мало кто из белорусов знает, что картошку можно выращивать… в мешках. В принципе, для этой цели подойдут практически любые мешки, которые достаточно немного «модернизировать», но изобретательные китайцы придумали специальные изделия, превращающие выращивание и сбор урожая в совсем не обременительную процедуру.



Фото: aliexpress.ru

Мешки выполнены из прочного нетканого материала и могут многократно использоваться для выращивания корнеплодов. Каждая емкость имеет сбоку большое отверстие, закрывающееся своеобразной шторкой, которая сворачивается в рулон и крепится на липучке. Через окошко можно подсмотреть, выросла ли картошка до желаемых размеров и даже собрать урожай частями, по мере созревания.

Мини-ветрогенератор

Датская компания KiteX недавно выпустила удобную компактную ветряную установку Wind Catcher. Новинка производит до 600 Вт энергии и может применяться для аварийного снабжения электричеством частного дома или служить в качестве временного энергоисточника в походных условиях.



Фото: kickstarter.com

Ветрогенератор весит всего 10 кг и компактно складывается на время транспортировки, а установить его сможет один человек буквально за 15 минут.

К нему можно напрямую, без использования дополнительного оборудования, подключать различные электроприборы, работающие в режиме потребления или накопления энергии.

Электромухобойка

Лето — это не только солнце и тепло, но еще и надоедливые насекомые. Средств борьбы с мухами и комарами сегодня масса. Одно из них — старая добрая мухобойка. Правда, сейчас она усовершенствована и действует не за счет силы удара, а благодаря электричеству, убивая насекомых зарядом низкой мощности, абсолютно безопасным для человека. Внешне устройство очень похоже на теннисную ракетку.



Фото: tuvie.com

Корейский дизайнер Санг Кун Паркс создал концепт электромухобойки FOLD, которую можно сложить, как веер, и убрать в компактный пластиковый футляр.



Фото: tuvie.com

Изделие изготовлено из легкого и прочного пластика. В рабочем состоянии оно напоминает всё ту же ракетку для тенниса и удобно лежит в руке. В сложенном виде мухобойка FOLD занимает не больше места, чем обычный пульт от телевизора.

Устройство работает от аккумулятора, находящегося внутри ручки и заряжаемого через слот USB-C. Встроенная в прибор светодиодная подсветка позволяет использовать его как стильный интерьерный светильник, а в походных условиях — как туристический фонарь.

Пиццерия на даче и мангал-костер

Для тех, кто любит удивлять гостей, есть печи для пиццы. Это компактные устройства, работают на древесных пеллетах.



Фото: grillandjoy.by

Еще одна из новинок — устройство, которое сочетает функции костровой чаши, гриля, мангала и барбекю. Готовить блюда можно на открытом огне, на специальной поверхности для жарки либо на классических шампурах. Устройство удобно в использовании, не требует мойки и особого ухода. Для приготовления еды достаточно разжечь огонь в чаше, поверхность для жарки прогреется в течение сорока минут, и смазать ее растительным маслом. Дополнительно есть возможность установить на мангал казан, переходное кольцо для шампуров и решетку гриль. Снимите жарочную поверхность и мангал превратится в красивую костровую чашу.



Фото: ahos-grill.ru



Фото: ahos-grill.ru

Конструкция разработана таким образом, что очаг выглядит совершенно монолитно и цельно, он является украшением террасы, беседки или сада. Их производят сразу несколько брендов, могут отличаться размерами, формой.