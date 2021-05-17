Курс доллара упал почти до пятимесячного минимума. Почему и что будет дальше с американской валютой

Источник материала: Tut.by

Курс доллара заметно снизился к белорусскому рублю — почти до пятимесячного минимума. FINANCE.TUT.BY спросил у эксперта, с чем связано снижение курса американской валюты, как долго оно продолжится и может ли она подорожать в ближайшее время.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что доллар по отношению к белорусскому рублю снижается достаточно устойчиво уже больше месяца.

— 7 апреля доллар обновил свой исторический максимум к белорусскому рублю — достиг отметки 2,6676. И с этого момента, то есть больше месяца, достаточно устойчиво снижается, вернувшись к уровням середины декабря, — рассказывает эксперт. — Здесь можно отметить два основных фактора, которые повлияли на это. Первый — это укрепление самого белорусского рубля к валютной корзине. То есть к национально валюте с разными темпами, но дешевеют и евро, и российский рубль. В апреле укрепление рубля было связано в первую очередь с необходимостью уплаты квартальных налогов — экспортеры для этого конвертируют валюту в белорусские рубли. С чем это связано в мае, пока не очень понятно.

Вадим Иосуб предполагает, что это дает о себе знать замедление темпов прироста реальных зарплат, реальных доходов.

— Пока нет статистики за май, можно предположить, что население менее интенсивно покупает валюту, — говорит он. — Но кроме того, что белорусский рубль сам по себе укрепляется, более заметное снижение доллара связано еще и с его поведением на мировых рынках. Если говорить конкретно, с его снижением. К примеру, если считать сначала апреля, то евро по отношению к доллару вырос с 1,17 до 1,21. Снижается доллар и к российскому рублю. Если в начале апреля доллар в России достигал 78 российских рублей, то сейчас он стоит около 74 российских рублей. Добавляем к укреплению белорусского рубля падение самого доллара к другим мировым валютам и получаем достаточно заметное падение американца к белорусскому рублю.

На вопрос, сохранится ли тенденция снижения доллара к белорусскому рублю в ближайшее время, эксперт отвечает, что это зависит от многих факторов.

— Смотря что понимать под ближайшим временем. Совсем в краткосрочной перспективе — неделю-две, вероятнее всего, снижение курса доллара продолжится. Для того, чтобы тенденция развернулась, нужны какие-то заметные изменения, к примеру, во внешней торговле, что может привести к сокращению предложения валюты со стороны экспортеров. К этому может привести, скажем, санкции в отношении нашей нефтехимической отрасли, — поясняет Вадим Иосуб. — Могут теоретически привести к росту доллара изменения в нашей денежно-кредитной политике. К примеру, если более активно начнут печататься деньги на спасение госпредприятий. Исключать ни влияние санкций, ни изменение денежно-кредитной политики мы не можем. И если второе пока под вопросом, то с сокращением валютной выручки от экспорта нефтепродуктов мы можем столкнуться уже совсем скоро. И соответственно валютный рынок эффект от этого может почувствовать на себе уже в ближайший месяц.