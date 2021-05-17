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Что такое «поп-ит» и «симпл-димпл» - поясняем для тех, кто старше 16 лет

17.05.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как быстро летит время: казалось, еще вчера дети крутили спиннеры, а сегодня они играют с «симпл-димпл» и «поп-ит»… Так, погодите, а что это вообще такое? Если вы тоже не знаете, что это за странные щелкающие штуки, с которыми играют ваши дети или младшие братья-сестры, то прочтите нашу простую «пояснялку».


Источник: Memepedia

Что это такое «поп-ит» и «симпл-димпл» — простыми словами

Как пишет Memepedia, весной 2021 года в соцсетях стали обсуждать новые антистрессовые игрушки под названиями «поп-ит», или «попыт» (Pop-it), и «симпл-димпл» (Simple Dimple). Это детское развлечение, пришедшее на смену антистресс-игрушкам под названием «сквиш» (резиновым, силиконовым или гелевым предметам, которые приятно мять и сдавливать в руках) и спиннерам, стало невероятно популярным в TikTok.

Вот пример одного из таких роликов на 1,8 миллиона лайков.

@fidget_toys620

✨pop it✨ ##AerieREAL ##fyp ##GetCrocd ##foru ##GoForTheHandful ##forupage ##foryoupage ##popit ##popitgame ##popitcolection ##fidget ##fidgettoy ##fidgettoys ##fid

 
 
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