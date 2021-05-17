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Что такое «поп-ит» и «симпл-димпл» - поясняем для тех, кто старше 16 лет
Источник материала: Tut.by
Как быстро летит время: казалось, еще вчера дети крутили спиннеры, а сегодня они играют с «симпл-димпл» и «поп-ит»… Так, погодите, а что это вообще такое? Если вы тоже не знаете, что это за странные щелкающие штуки, с которыми играют ваши дети или младшие братья-сестры, то прочтите нашу простую «пояснялку».
Что это такое «поп-ит» и «симпл-димпл» — простыми словами
Как
Вот пример одного из таких роликов на 1,8 миллиона лайков.
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