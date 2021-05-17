Маленький кулинар: трогательный сюрприз сына растрогал Пугачеву

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российскую певицу Аллу Пугачеву растрогал сюрприз семилетнего сына Гарри: мальчик приготовил для звездной мамы вкусное блюдо и заслужил звание кулинара.

Семейная идиллия Пугачевой и шоумена Максима Галкина продолжает восхищать поклонников. Пара с радостью делится забавными видео с наследниками Лизой и Гарри и собирает многочисленные комплименты и лайки от фолловеров в Instagram.

Вот и на этот раз маленький Гарри открыл в себе неожиданный талант и приготовил трогательный подарок для звездной мамы: в сети обсуждают видео, опубликованное в микроблоге Галкина.

На видео Пугачева с сыном зашли на кухню, где певицу ожидал приятный сюрприз. На столе стояла целая тарелка аппетитных пирожков, которые испек Гарри.

"Тут морковка, изюм, яблоко и корица. Лимон, сахар, ванильный сахар", - перечислил ингредиенты малыш под умиленным взором примадонны.

Пугачева пришла в восторг от кулинарных изысков малыша, так же как и подписчики звезд.

"Можно гордиться такими детьми", "Это большая заслуга Аллы и Максима"; "Гарри - кулинар, мамина радость"; "Пора открывать ресторан", – прокомментировали фанаты.

Напомним, что до этого в сети обсуждали видео, на котором маленькая дочь Пугачевой довела ее до слез в день рождения .

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