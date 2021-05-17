Экс-дизайнер Apple создал колонку за 1800 долларов и советует брать три

Источник материала: Onliner

Бывший дизайнер Apple Кристофер Стрингер представил свой новый продукт в компании Syng — музыкальную колонку Cell Alpha. Устройство располагается на ножке-подставке и выглядит весьма оригинально в сравнении с другими колонками.

По словам дизайнера, система с тремя динамиками средних частот позволяет добиться высочайшей точности воспроизведения. Разработчики говорят, что Cell Alpha способна наполнить всю комнату объемным звуком, а измерить габариты пространства помогают три микрофона. Новинка будет стоить $1799. Более того, Стрингер рекомендует покупать сразу три колонки, чтобы получить наибольшие впечатления от устройства.





Cell Alpha оснащена двумя портами USB-C, а также может воспроизводить музыку по стандартам AirPlay 2 и Spotify Connect через Wi-Fi.

Кристофер Стингер проработал в Apple 22 года. Дизайнер трудился над всеми продуктами компании: к примеру, он работал над первым iPhone и HomePod.