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Экс-дизайнер Apple создал колонку за 1800 долларов и советует брать три

17.05.2021 15:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бывший дизайнер Apple Кристофер Стрингер представил свой новый продукт в компании Syng — музыкальную колонку Cell Alpha. Устройство располагается на ножке-подставке и выглядит весьма оригинально в сравнении с другими колонками.

По словам дизайнера, система с тремя динамиками средних частот позволяет добиться высочайшей точности воспроизведения. Разработчики говорят, что Cell Alpha способна наполнить всю комнату объемным звуком, а измерить габариты пространства помогают три микрофона. Новинка будет стоить $1799. Более того, Стрингер рекомендует покупать сразу три колонки, чтобы получить наибольшие впечатления от устройства.

Экс-дизайнер Apple создал колонку за 1800 долларов и советует брать три

Cell Alpha оснащена двумя портами USB-C, а также может воспроизводить музыку по стандартам AirPlay 2 и Spotify Connect через Wi-Fi.

Кристофер Стингер проработал в Apple 22 года. Дизайнер трудился над всеми продуктами компании: к примеру, он работал над первым iPhone и HomePod.

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Бывший дизайнер Apple Кристофер Стрингер представил свой новый продукт в компании Syng — музыкальную колонку Cell Alpha. Устройство располагается на ножке-подставке и...
 
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