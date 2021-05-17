На БМЗ случилась авария, оборудование остановлено. Что произошло?

Источник материала: Onliner

Авария случилась этой ночью: произошло аварийное отключение насосов водоподготовки в одном из цехов. В результате был подтоплен машинный зал с насосами, а вследствие отсутствия подачи охлаждающей воды остановлено оборудование в сортопрокатном цехе и электросталеплавильном цехе №1. Об этом говорится на сайте МЧС.

Сообщается, что специалистами МЧС проводятся работы по откачке воды из машинного зала. После этого оборудование отремонтируют и перезапустят. Предполагается, что проблема будет решена сегодня вечером. Причина инцидента – короткое замыкание распределительного устройства. Пострадавших нет.

На предприятии Onliner сообщили, что пока никакой дополнительной информации предоставить не могут: «Как только работа будет восстановлена (мы надеемся, это произойдет в ближайшее время), в группе предприятия во „ВКонтакте“ будет размещено соответствующее сообщение».



