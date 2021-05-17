ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На БМЗ случилась авария, оборудование остановлено. Что произошло?

17.05.2021 15:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Авария случилась этой ночью: произошло аварийное отключение насосов водоподготовки в одном из цехов. В результате был подтоплен машинный зал с насосами, а вследствие отсутствия подачи охлаждающей воды остановлено оборудование в сортопрокатном цехе и электросталеплавильном цехе №1. Об этом говорится на сайте МЧС.

Сообщается, что специалистами МЧС проводятся работы по откачке воды из машинного зала. После этого оборудование отремонтируют и перезапустят. Предполагается, что проблема будет решена сегодня вечером.  Причина инцидента – короткое замыкание распределительного устройства. Пострадавших нет.

На предприятии Onliner сообщили, что пока никакой дополнительной информации предоставить не могут: «Как только работа будет восстановлена (мы надеемся, это произойдет в ближайшее время), в группе предприятия во „ВКонтакте“ будет размещено соответствующее сообщение».

На что прямо сейчас снижена цена в Каталоге?

На БМЗ случилась авария, оборудование остановлено. Что произошло?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария случилась этой ночью: произошло аварийное отключение насосов водоподготовки в одном из цехов. В результате был подтоплен машинный зал с насосами, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приговор политзаключенному Раентову: пять лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by