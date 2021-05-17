Лукашенко усложнил работу журналистам и дал новые полномочия силовикам

Александр Лукашенко подписал новые законы, касающиеся, как отмечает его пресс-служба, национальной безопасности.





Так, сообщается, что 17 мая он подписал закон с поправками к закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны».

Измененный закон, пишет «Пул первого», расширяет круг лиц, подлежащих государственной защите. Меры защиты «можно будет применять к любому лицу, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким».

Документ устанавливает возможность применения мер госзащиты также «в случае отсутствия непосредственной угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц».

Кроме того, «совершенствуется порядок применения отдельных мер государственной защиты». «Вводится возможность изменения внешности не только самого защищаемого лица, но и его близких», — говорится в сообщении телеграм-канала.

В описании поправок к закону на сайте Совета Республики указано, что его действие распространяется «дополнительно на военнослужащих и гражданский персонал Оперативно-аналитического центра при президенте; должностных лиц таможенных органов; гражданский персонал органов внутренних дел, внутренних войск МВД, органов госбезопасности, Следственного комитета; военнослужащих Вооруженных сил; иных лиц, в отношении которых необходимо применение мер государственной защиты в связи с посягательством на их безопасность».

Отмечено также, что обязательное государственное страхование жизни и здоровья защищаемых лиц «распространяется также на их близких в период применения в отношении их мер безопасности».

Кроме этого Лукашенко подписал сегодня закон по вопросам обеспечения национальной безопасности.

В документе конкретизированы основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств.

«Например, становится возможным проведение такого досмотра при задержании, — говорится в сообщении. — Уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов».

Также органы внутренних дел получают право применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

«Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей», — сообщает «Пул первого».

Сообщается, что данный закон «направлен на совершенствование с учетом практики применения действующего законодательства правовых и организационных основ деятельности органов внутренних дел, условий и пределов применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения и использования оружия военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной службы, органа государственной охраны и органов государственной безопасности».

В частности, предусматривается:

— отнести органы внутренних дел к военизированным организациям;

— закрепить основания и пределы ограничения открытости (гласности) реализации функций органов внутренних дел;

— создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции;

— усовершенствовать основания и порядок применения оружия и специальных средств;

— расширить перечень случаев применения боевой и специальной техники для целей обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка;

— усовершенствовать порядок применения и использования оружия военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной службы, органа государственной охраны и органов государственной безопасности.

Закон также наделяет органы внутренних дел правом на получение на безвозмездной основе без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.

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