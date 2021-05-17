Приговор политзаключенному Раентову: пять лет колонии

Вясна , дело рассматривает судья Андрей Млечко. Сторона обвинения поддерживает прокурор Таратынка. "Пострадавшие" - Хомич, Дмитрий Агиевич, Андрей Святыш. Как передает ПЦ, дело рассматривает судьяСторона обвинения поддерживает"Пострадавшие" -









Позиция гособвинения

Прокурор Таратынка заявил, что вина Александра Раентова полностью доказана по всем составам представленного обвинения.





Было доказано, что Раентов был администратором чата "Полигон".





Из показаний потерпевшего Хомича следует, что Раентов участвовал в несанкционированном массовом мероприятии 29 августа, а также руководил толпой, показывая направление движения.





15 ноября он встретился с группой граждан и прошел с ними по маршруту и затем вышли на проезжую часть на улице Некрасова. На диске из оперативного наблюдения видно, что группа полностью занимала проезжую часть, чем препятствовала движению общественного транспорта.





Из анализа сообщений чата ”Полигон" зафиксировано распространение деструктивной информации.





Показания свидетелей, что Раентов не призывал их к участию в несанкционированных массовых мероприятиях не могут быть приняты судом, так как лица не компетентны и оказывают содействие Раентову. А один из них привлекаться к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.





"С июня по декабрь организовывал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, что видно из того, что он организовывал сбор участников путем размещения сообщений в чате, руководил их действиями, общался с участниками несанкционированных мероприятий", - говорит прокурор





Активно сопротивлялся с применением насилия: хватал пострадавшего Агиевича за предплечье, что видно на видиозаписи.





Смягчающие обстоятельства - наличие малолетнего ребенка на иждивении.





Прокурор просил наказать Раентова по ч. 1 ст. 342 УК - лишением свободы на три года, по ч. 2 ст. 363 - также лишение свободы на три года.





Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить - лишение свободы 5 лет в колонии общего режима.





Также взыскать в пользу потерпевшего Святыша 1 000 рублей моральной компенсации.





Позиция защиты Раентова

Адвокат говорит, что по эпизоду за 15 ноября в материалах дела есть данные из Минсктранса, что транспорт шел по расписанию. Тем самым Раентов с другими лицами не мешали движению общественного транспорта. Действия Раентова не сопряжены с неподчинением сотрудникам внутренних дел, так как за ним только наблюдали, других взаимодействий с ним не было.





По эпизоду 29 августа все пострадавшие утверждают, что зашли в среднюю дверь, однако на видео видно, что это не так.





Никто из пострадавших за медицинской помощью не обращался.





Видеозапись имеет признаки монтажа, что видно невооруженным глазом. Помимо этого присутствует наложение звука.





Сам потерпевший Агиевич сказал, что не может опознать своих коллег, поскольку на них не видно знаков различия.





"У Раентова не было намерения к сопротивлению. Ведь не доказано было, что можно было идентифицировать сотрудников милиции, они не представились должным образом, не предупредили о применении к Реентову физической силы. Поэтому прошу оправдать и отказать в гражданском иске потерпевшему,” – заявляет адвокат.





17 мая оглашен приговор: признать виновным по всем эпизодам обвинения и назначить наказание:





по ч. 1 ст. 342 УК - лишение свободы сроком на три года;





по ч. 2 ст. 363 УК - лишение свободы сроком на три года.





Путем частичного наложения приговоров окончательный приговор - лишение свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима.





Суд также удовлетворил иск потерпевшего Святыша - 1000 рублей моральной компенсации.