Супруга Дениса Урада: «Он считал, что армия не должна воевать с народом»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-капитан Генштаба Денис Урад получил 18 лет колонии за госизмену . Мужчина сфотографировал письмо министра МВД к министру обороны и отправил его одному из телеграм-каналов. Супруга осужденного рассказала TUT.BY , почему он пошел на такой шаг.





Денис Урад Фото: «ВКонтакте»

О задержании Дениса Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ, где прозвучало, что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи капитан Генштаба Вооруженных сил сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».

Денису 29 лет, он родом из небольшого поселка Россоны на Витебщине, в 2014 году окончил Военную академию и поступил на службу в Генеральный штаб.

— В 11 классе в школу Дениса приезжали военные, агитировали поступать к ним, — рассказывает его супруга Ирина. — Денис загорелся этой идеей и поступил в Военную академию. Учился хорошо, в 2014 году его распределили в Генштаб, где он и служил до задержания.

В семье обсуждали политическую ситуацию, как вспоминает Ирина, «все надеялись на перемены».

— Возможно, сейчас мы за это и пострадали, — говорит она. — Денис, конечно, знал, что происходит в стране, по работе видел секретные документы. Думаю, он просто не выдержал, возможно, сделал это на эмоциях (отправил снимок документа в телеграм-канал — Прим. TUT.BY). Денис считал, что армия не должна воевать со своим народом, наоборот, армия должна свой народ защищать, а не идти против него.

Ирина отмечает, что супруг не рассказывал семье о том, что отправил в телеграм-канал фото документа:

— Это было его решением. Думаю, он не хотел, чтобы пострадал кто-нибудь еще. Задержали его 15 марта, в понедельник. У него был выходной после дежурства, позвонили с работы и сказали срочно явиться. Он уже понимал, я думаю, по какому вопросу такая суета. Домой он уже не вернулся. А ночью к нам пришли с обыском. Оперативники вели себя корректно, старались даже не разбудить ребенка (супруги воспитывают сына, которому почти 4 года — прим. Ред).





Скриншот видео телеканала ОНТ

Делом Дениса Урада занимались в Комитете госбезопасности, соответственно, под стражей его содержат в СИЗО КГБ. Правозащитники признали Дениса политзаключенным.

— Супруг не жаловался на давление, пока шло следствие, — говорит Ирина. — Но вот когда расследование закончилось, его перевели пятым в камеру, где для него нет спального места, выделили доску, которую укладывают на пол, на ней он и спит ночью.

По словам супруги, Денис каждый день пишет ей письма, но доходят они не так часто.

— Первое время было очень сложно их читать, — вспоминает собеседница. — Настолько тяжелые у него были слова о том, что он не представляет, как будет жить дальше, как переживет разлуку с сыном, ведь они были очень близки. И мысль, что он не увидит, как растет ребенок, для него самая тяжелая.

Ирина видела Дениса после задержания лишь однажды, всего несколько минут на оглашении приговора в Верховном суде. Дело слушалось в закрытом режиме, приговор сразу же вступил в силу и не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

— Конечно, нам не дали поговорить, мы могли только смотреть друг на друга, — говорит она. — В последних письмах муж предвидел, что у него будет очень большой срок, потому что уже знал, как его дело «раздули» по телевизору. Сейчас у него настрой, что ничего не изменится, в камере у них новости только по госТВ. Тем более, у него такая статья, что он не может обжаловать приговор, условно-досрочное освобождение ему тоже не светит.

Ирина говорит, что в это тяжелое время семью поддержали друзья, родные и, самое удивительное, совсем незнакомые люди:

— Я рада, что наш белорусский народ такой отзывчивый. Поддержка людей — самое дорогое, что у нас сейчас есть.