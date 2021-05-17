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Шваброй да сачком: так спасали самую автомобильную ондатру Минска (видео)

17.05.2021 16:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минск пришла ондатра. Дикого зверя — дикого, но симпатичного — обнаружили на улице Илимской. Оказалось, что ондатра имеет некоторую страсть к автомобилям, по крайней мере предпочитает их в качестве убежища в необжитых городских условиях. И вытащить зверька из авто, оказывается, ой как непросто!

Историю спасения отважной ондатры корреспонденту Onliner рассказал наш читатель Artur Akhmerau, оригиналы видео можно посмотреть в его Instagram.

— Все происходило по адресу ул. Илимская, 43. Позвонил сосед: говорит, мол, завел машину и заметил, как из-под нее выбежал то ли бобер, то ли выдра и залез под мою машину. Я вышел, взял с собой швабру и начал осмотр своего транспортного средства, — говорит Артур, ловец ондатровых. — Вначале не обнаружил ничего. Двигатель, конечно же, запускать не стал, сел в машину и посигналил. Сразу услышал, как она там шевелится, по прикидкам, где-то между двигателем и защитой.

Автовладелец провел еще один, более детальный, осмотр авто и добился успеха: ондатра (специалисты утверждают, что это была именно она) расположилась там, где и предполагалось вначале.

— Подумал и нашел два возможных варианта решения вопроса: либо оставить все как есть на ночь, то есть понадеяться, что она сама убежит (правда, оставался бы риск того, что либо она переберется в другую машину, либо с ней что-нибудь еще случится); либо словить зверя, — рассказал собеседник.

Молодой человек выбрал второй, более надежный и безопасный для ондатры вариант. При этом он решил заручиться поддержкой экспертов и позвонил в «Фауну города».

— Приехали мужики быстро, минут за сорок где-то. Операция спасения — на видео, — отметил наш читатель.

Вытащить животное из подкапотных пространств автомобиля — занятие очень непростое. Попробовали снизу — ондатра улизнула повыше, спрятав даже хвост. А сверху не подберешься, мешает двигатель. Кое-как, мастерски применяя швабру и сачок, ондатру выгнали на свободное пространство, где благополучно отловили.

— Мужики из «Фауны города» сказали, что отпустят ее возле водоема, — добавил собеседник.

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Теги: Минск
 
 
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В Минск пришла ондатра. Дикого зверя — дикого, но симпатичного — обнаружили на улице Илимской. Оказалось, что ондатра имеет некоторую страсть к автомобилям, по...
 
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