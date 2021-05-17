Почему падает доллар и биткоин и чего ждать дальше? Рассказывает эксперт

Источник материала: Onliner

Белорусская валюта продолжает расти, за прошлую неделю «зайчик» укрепился к доллару, евро и российскому рублю. А после заявления Илона Маска о том, что биткоины не будут принимать как оплату за автомобили Tesla, криптовалюта упала на $15 тысяч за неделю. Чего ждать дальше? Свой прогноз дает Анастасия Лузгина*.

Доллар, евро, российский рубль

— У нас плавающий курс, на него влияют как внутренние факторы, так и внешние. Рубль укрепился к доллару ввиду нескольких причин. На внутреннем рынке в середине месяца наступает налоговый период, в результате добавляется дополнительный краткосрочный спрос на белорусские рубли. Также, если смотреть на данные за I квартал 2021 года по отношению к I кварталу 2020 года, то можно отметить, что Беларусь достаточно неплохо себя чувствует во внешней торговле. Сокращение за данный период отрицательного сальдо внешней торговли товарами почти в два раза также способствовало укреплению белорусского рубля.





Эксперт говорит, что на внешнем рынке доллар последнее время испытывал некоторое давление, он пусть и слабо, но все же проседал к евро. На динамику белорусского рубля сильно влияют изменения российского, а на его динамику влияет нефть, цена на которую в последние месяцы постепенно росла. Это способствовало укреплению российского рубля. Белорусская валюта по цепочке включилась в эту тенденцию.

Таким образом, мы получаем совокупность факторов: низкий спрос на валюту на внутреннем рынке, на внешнем рынке колебания доллара по отношению к евро, укрепление российского рубля по отношению к иностранным валютам с учетом постепенного роста цен на нефть. Все это способствовало укреплению белорусского рубля.





— Так как данный процесс происходил за счет ряда объективных факторов, ничего удивительного в укреплении нашей национальной валюты нет. Белорусский рубль также за последний месяц укрепился к евро, но в ближайшие дни я не ожидаю серьезных изменений. Что касается дальнейшего курса российского рубля по отношению к белорусскому, здесь сложнее давать прогноз на ближайшие дни. Все зависит от внутреннего спроса на иностранную валюту в Беларуси и поведения российского рубля к доллару и евро. Российские эксперты не ожидают каких-то серьезных колебаний на этой неделе, при этом присутствуют позитивные для российского рубля заявления.





В частности, операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов отметил: положительно отразилось на рынке России заявление Сбербанка России о том, что банковская система из пандемии выходит с результатами даже лучше, чем ожидалось.

Прогноз эксперта на эту неделю: курс доллара останется примерно на том же уровне (2,52 рубля плюс-минус 1 копейка). Евро тоже не претерпит изменений (3,06 белорусского рубля плюс-минус 0,5 копейки). Российский рубль может незначительно вырасти (3,41—3,44 белорусского рубля за 100 российских).

Нефть

— По нефти никаких серьезных особенностей и изменений на прошлой неделе не было. Нефть марки Brent торговалась в районе $67—68 за баррель. Я ожидаю, торги продолжатся в пределах $67—69 за баррель. Сохраняются все тенденции относительно оживления мировой экономики, о которых мы говорили в прошлый раз, поэтому скачков по цене не предвидится.





Биткоин

— На прошлой неделе произошло резкое изменение курса биткоина. Во вторник 11 мая он стоил почти $56,8 тысячи долларов, а 12 мая упал до $49,5 тысячи. Это снижение было вызвано заявлением Илона Маска о том, что он отказывается продавать Tesla за биткоины.

Ранее Маск говорил, что будет принимать биткоины в качестве оплаты, а теперь пересмотрел свое решение. Генеральный директор Tesla объяснил это тем, что майнинг биткоина наносит вред окружающей среде, и это заявление повлияло на падение криптовалют.





— Я повторюсь, что по крипотвалютам сложно давать прогнозы. Разбежка их стоимости даже в пределах одной недели может быть значительной. Тем не менее я ожидаю, что на этой неделе не будет сильных скачков и самая популярная криптовалюта будет торговаться по $49 тысяч плюс-минус $4 тысячи. Это при условии, что не будет подобных заявлений, как от Маска.

Золото

— За прошлую неделю цена на золото не претерпела особых изменений, $1835 за унцию. Я не ожидаю, что на этой неделе будут изменения, рынок золота чувствует себя спокойно.

Прогноз Анастасии Лузгиной — золото останется на уровне $1800—1850 за унцию.





Анастасия Лузгина* — заместитель административного директора по развитию Центра экономических исследований BEROC.