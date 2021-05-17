Выбираем первую детскую коляску. На что обратить внимание?

Источник материала: Onliner Рождение малыша — это не только приятнейшее событие, но и часто хлопоты. Ведь каждый родитель стремится обеспечить его всем необходимым с самых первых дней. Ценность и важность многих таких предметов у каждого своя, но совершенно точно нельзя обойтись без коляски для новорожденного. Хорошо, если на изучение всех характеристик и отзывов достаточно времени и сил. Что же делать тем, кто не успел досконально разобраться в вопросе? Мы съездили в два крупных магазина детских колясок, пообщались со специалистами и делимся с вами советами, как сделать действительно правильный выбор.





Юлия, представитель магазина KLServis, рекомендует отталкиваться от того, кому и для чего нужна коляска. По словам Юлии, сегодня к процессу выбора коляски многие покупатели подходят даже чересчур серьезно, но иногда не обращают внимания на ключевые моменты. Есть очевидные критерии: жизнь в городе или за его пределами, частный или многоквартирный дом, наличие и размер лифта. Всегда стоит помнить о том, что больший размер колес и продвинутая амортизация сильно увеличивают проходимость и добавляют комфорта малышу на неровностях. Но нужно ли это все, если гуляете вы в городе по асфальтированным дорожкам? Быть может, стоит отдать предпочтение более компактному и мобильному варианту, который будет занимать меньше места в багажнике автомобиля?

Кстати, об авто: практически все модели универсальных колясок, помимо люльки и прогулочного блока, могут комплектоваться автолюлькой. Она устанавливается с помощью специальных адаптеров на шасси, а при посадке в автомобиль используется в качестве автокресла. Такая комплектация называется 3-в-1 и отлично помогает в недлительных поездках, например в поликлинику или по магазинам.





Также следует помнить о весе коляски недавно родившим мамам, и особенно тем, которым делали кесарево сечение: таскать тяжелые коляски по лестницам самостоятельно им точно не стоит, по крайней мере в первое время. Планируете, что отец семейства всегда сможет помочь, а ваш автомобиль имеет просторный и вместительный багажник? Значит, вам повезло больше и выбор модели не зависит от ее компактности.

Перед приобретением коляски хорошо иметь возможность посмотреть ее вживую, попробовать снять модуль или сложить раму, хотя бы немного провезти по шоуруму. Однако, как справедливо замечает Юлия, далеко не у всех покупателей есть такая возможность: времени не всегда хватает на примерку. За пределами Минска с ассортиментом все очень сложно, и приходится заказывать практически не глядя, благо доставка бесплатная по всей стране. По опыту специалистов магазина, чаще в последнее время люди стали отдавать приоритет сдержанным расцветкам: серый, черный, бежевый. Сегодня мамы скорее предпочитают модели современного стиля, но иногда заказывают и коляски на классической раме. Большинство колясок имеют цельные необслуживаемые колеса, но по желанию клиента могут быть установлены и надувные. Что касается материала верха, здесь уже как понравится, ткань или экокожа. Последней бояться не стоит: пожалуй, единственный и самый опасный ее враг — это когти кота. В остальном материал достаточно долговечный и предельно легкий в уходе.

Итак, для разных сценариев использования рассмотрим некоторые модели подробнее, и остановимся на их преимуществах и недостатках.





















Современная сбалансированная модель на яркой раме. Доступна в нескольких расцветках. Имеет регулируемую по высоте выдвижную ручку. Выполнена из ткани. Матрасик и бортики люльки довольно мягкие на ощупь. Блок легко снимается для транспортировки или смены на прогулочный. В капюшоне имеется вентиляционное окно. В случае непогоды лицо ребенка может быть прикрыто от ветра с помощью специального откидного бортика.





Модель имеет небольшие колеса и не может похвастаться регулировкой жесткости подвески, но при этом имеет весьма небольшой вес: производитель заявляет менее 11 килограммов. В комплекте, помимо рамы и двух блоков, есть также сумка для мамы и накидка-дождевик. Коляска отлично подойдет для неэкстремальных городских прогулок.















Еще один представитель того же бренда. В сравнении с моделью выше, имеет увеличенное заднее колесо, а также более просторную люльку. Амортизация также улучшенная, рычажная, скрытого типа. К сожалению, все эти преимущества сказываются на весе, но 12 с хвостиком килограммов, заявленные производителем, — это все еще немного для коляски такого плана.





Рама ультракомпактного сложения складывается втрое и занимает совсем немного места. Со слов представителя магазина, это популярный и достаточно универсальный вариант за сравнительно небольшие деньги.

















Бренд зарегистрирован в Польше. Коляска с просторной люлькой из ткани. Модель имеет большие колеса сзади и регулируемую жесткость подвески. Отлично подходит малышам, которые будут гулять зимой: защитный бортик от непогоды увеличенного размера, имеет окошко для наблюдения за ребенком. В отзывах отмечают качество материалов, плотность и непродуваемость ткани.





















Пожалуй, первая яркая и выделяющаяся модель, но доступны и более сдержанные расцветки. Огромная люлька подойдет для крупных детей и вороха зимней одежды. Обивка выполнена из дорогих материалов, которые используются при пошиве лыжных костюмов и отлично держат тепло. Короб люльки выполнен из гипоаллергенного пенополистирола. Белье коляски обладает массажным эффектом, поставляется с кокосовым матрасиком. Колеса гелевые, не требуют подкачки. Из необычного в комплектации — рюкзак вместо сумки для мамы. Он точно будет удобнее, например, если нести ребенка на руках.





Интересно, что при таком внушительном размере люлька, а следовательно, и вся коляска, все еще относительно нетяжелая: вес в районе 13 килограммов — прекрасный показатель для такой вместимости.





















Брендовая коляска родом из Австралии. В отличие от всех универсальных моделей выше, это скорее прогулочная коляска с модулем люльки в комплекте. Тем не менее используется она с самого рождения. Модель очень легкая и создана специально для мобильных мам. Амортизация отсутствует, колеса маленькие, но это как раз то, что нужно: все это и делает коляску такой компактной.

Из особенностей стоит отметить плечевой ремень для переноски шасси. Это действительно удобно, если коляска выносится сразу в машину. Также производитель заботливо установил специальный ремень, которым коляска крепится к руке. Это позволяет уберечь от непредвиденных выкатываний на проезжую часть.





К сожалению, при сопоставимой с моделями выше стоимости многие аксессуары придется приобретать отдельно, будь то сумка для мамы, накидка-дождевик или подстаканник. И если фирменные опции недешевые, то здесь на помощь придут более бюджетные универсальные решения от других производителей.











Тот случай, когда дешево не значит плохо. Бюджетная коляска для тех, кто не готов тратить большие деньги. Как правило, это выбор мам второго или третьего ребенка, тех, кто уже знает, что именно им нужно. Легкий, компактный городской трансформер с ненадувными колесами. Сделана модель в Китае по заказу российской компании. Почти как Xiaomi: топ за свои деньги.















Эту модель, признаемся, мы взяли не по рекомендации продавца, а просто потому, что она бросилась в глаза. И пусть, возможно, она не слишкам приспособлена к нашим реалиям ввиду отсутствия серьезной амортизации или из-за небогатой комплектации, расцветка показалась яркой и неординарной. Бренд зарегистрирован в Великобритании. Хоть стоимость комплекта 2-в-1 и кажется достаточно высокой, оставим ссылку на модель: ваш малыш точно будет не таким, как все, пусть выделяется в потоке с детства.

Чтобы быть более объективными, мы решили наведаться еще к одному крупному продавцу детских колясок и выслушать рекомендации еще одной стороны. Для этого мы обратились к Галине, владелице магазина Prince&Princess. Цель консультации та же: выбираем первую коляску для новорожденного.





Галина, как мама троих детей, сразу начала делиться практическими советами по выбору, а потом пообещала показать нам список подходящих моделей. Итак, перво-наперво рекомендуется проверить место нахлеста обшивки на каркас люльки: здесь не должно быть щелей, в идеале — замок на молнии. Капюшон должен не только надежно закрывать ребенка от непогоды, но и так же легко складываться, когда малыша нужно достать. Специальный откидной козырек должен иметь окошко: мамы часто гуляют с детьми после еды, и важно следить, чтобы малыш не срыгивал. Также такой козырек должен пристегиваться к капюшону.



Через такие щели люльку может продувать холодным ветром

Смотровое окошко в капюшоне на молнии, плотно застегивается

Не лучший вариант смотрового окошка: щель остается даже при закрытой молнии

Высокий козырек с фиксацией и окошком для зрительного контакта



После осмотра верха коляски следует обратить внимание на каркас люльки, для этого заглянем внутрь. В жаркую погоду может потребоваться дополнительная вентиляция. Хорошо, если отверстия регулируемые, а вот если закрыть щели никак нельзя — это заставляет задуматься над комфортом в холод. Для выбора правильного положения в большинстве люлек есть регулировка наклона подголовника. Непросто, если для доступа к механизму нужно доставать ребенка и поднимать матрасик, а вот расположение регулятора снаружи, под люлькой — это суперудобно. Крайне важно, чтобы внутренние материалы бортов и матрасика были натуральными, а не синтетическими. Также здорово, если люлька имеет мягкий и приятный на ощупь внутренний бортик.



Вентиляционные отверстия люльки

Отверстие, которое никак нельзя закрыть

Регулировка высоты подголовника

Следующим этапом осматриваем шасси. Если коляска легкая, то амортизации в ней, скорее всего, не будет совсем. Кстати, преимуществом будет наличие функции регулировки жесткости подвески по мере увеличения веса ребенка. Амортизаторы бывают открытого и закрытого типа. Первые, как и открытые системы тормозов, требуют периодического обслуживания и могут быстро выйти из строя при его отсутствии. Колеса по большей части современные мамы предпочитают гелевые, ненадувные, но по желанию можно укомплектовать модель и камерными.



Закрытый амортизатор

Открытый амортизатор

Регулятор жесткости подвески

Открытый тормоз, требующий обслуживания

Закрытый тормоз, дополнительное обслуживание не требуется

Гелевое колесо в разрезе

Очень важно учитывать то, легко ли снимается модуль с шасси при складывании и устанавливается обратно. Tako Corona, например, имеет трехточечную систему фиксации блока. Но чаще всего коляски фиксируются на одну точку. Это не хорошо и не плохо, а скорее особенности и дело привычки.



Трехточечная система крепления

Система крепления на одну точку

Не самая удачная реализация механизма крепления: можно ненароком прищемить пальцы

Следующее, на что нужно обращать внимание, со слов специалиста, это прогулочный блок. На мои возражения о том, что прогулка в таких колясках громоздкая и можно купить что-то покомпактнее, меня назвали идеальным клиентом, который готов покупать несколько колясок. В реальности все не так. Также в зависимости от сезона для прогулочной коляски важна проходимость и защита от холода, например зимой в снег. В общем, прогулка в таких колясках — это важно. Стоит внимательно осматривать блок на наличие ненужных отверстий, в которые любознательный малыш сможет высовывать руки. Это чревато травмами в узких проходах. Также стоит откинуть матрасик и посмотреть на ширину сиденья: широкий матрасик не всегда означает, что в коляске много места, и стоит учитывать еще и объем верхней одежды.



Такие отверстия опасны, когда ребенок высовывает руки в узких проходах

Ширина сиденья ограничена бортиками

Удачная конструкция прогулочного блока в плане ширины посадочного места

Чтобы ребенок не бился на неровностях, бампер коляски желательно должен быть мягким. Паховая лямка — важный элемент безопасности, позволяющий не пристегивать ребенка на короткие расстояния, например от автомобиля до подъезда. Ну и наконец, всегда стоит помнить о том, что даже детки постарше любят спать на свежем воздухе, и спинка должна откидываться как можно ровнее. При этом, поправляя капюшон, вы должны убедиться в том, что эти манипуляции не слишком сильно дергают сиденье и спящего в нем ребенка. Кроме того, регулировка подножки должна быть максимально простой, чтобы каждый раз не портить мамин маникюр.



Не совсем удачная конструкция подножки и твердый бампер с выступами

Мягкий защитный бампер и удобная подножка

Паховая лямка как важный элемент безопасности

В конце концов, определившись с важными критериями выбора, сужаем круг до нескольких моделей. Варианты хоть и не самые бюджетные, но точно яркие, необычные и запоминающиеся.





Коляска сдержанной расцветки, но с необычным принтом. Серебристая рама выгодно подчеркивает дизайн люльки. Хотите сэкономить и не переплачивать за дизайн? Рассмотрите аналог без принтов и с другими цветами рамы — Tako Laret New.





Стильная коляска из экокожи с люлькой в форме граненого алмаза. Рама окрашена в золотистый цвет. Как и все остальные модели бренда, может комплектоваться дополнительно автолюлькой.













Смелое и яркое дизайнерское решение. Сочетания цветов под золото и серебро для кого-то, возможно, покажутся чрезмерно вызывающими. Но, со слов специалистов магазина, модель заказывают и довольно часто, а о вкусах, как известно, не спорят.









Ну и наконец, ноу-хау этого сезона. Единственная коляска в Каталоге Onliner с автоматическим электронным тормозом! Цель этой системы — остановить движение коляски, даже если вы забыли включить тормоз. Как работает система? Коляска свободно движется, когда вы держитесь за ручку, направляя ее. Система, встроенная в ручку коляски, ощущает прикосновение ваших рук, отсутствие обеих рук на ручке приводит в действие тормоза, которые очень осторожно останавливают коляску, обеспечивая полную безопасность. Элементы управления системой контроля движения расположены на ручке коляски.

Как и все современное и электронное, система заряжается от USB. Заряда хватает приблизительно на два месяца в зависимости от количества торможений. Если вдруг по каким-то причинам электронный тормоз не используется или разряжен, в модели предусмотрен также и стандартный механический — педальный.





Не нашли ничего подходящего для себя? В Каталоге Onliner представлено огромное количество моделей на любой вкус и кошелек. Выбрать нужную всегда можно с помощью удобных детальных фильтров. Ну а прогулочные коляски — это уже тема отдельного материала. Постараемся когда-нибудь рассказать и о них.



