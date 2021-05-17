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Эксперты: в 2027 году электрокары будут стоить дешевле бензиновых авто

17.05.2021 16:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Одним из сдерживающих факторов, не позволяющих электрокарам завоевать мир, является цена. Все-таки на данный момент EV стоят заметно дороже своих бензиновых одноклассников. Но если верить исследованию BloombergNEF, уже к концу текущего десятилетия все изменится.

По мнению экспертов, в 2027 году электрические модели будут стоить дешевле аналогичных по оснащению бензиновых. Причем EV-кроссоверы подешевеют относительно ДВС-моделей в 2026-м, а хетчбэки и седаны — годом позже. В целом электромобили с адекватным запасом хода станут по-настоящему доступными к 2030 году.

Сегодня все без исключения автомобильные концерны инвестируют в разработку новых EV. Плоды работы в данном направлении мы увидим через несколько лет. Сейчас пока еще электрокары от мировых брендов представляют собой дороговатые игрушки для энтузиастов, готовых переплатить за необычный опыт и звание первопроходца. Аналитики посчитали, на сколько уменьшатся цены на компоненты для EV в ближайшее время, и пришли к выводу, что в 2026 году средняя цена на электрокар в Европе будет составлять 19 тысяч евро. Сейчас этот показатель — 33,3 тысячи евро.

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Одним из сдерживающих факторов, не позволяющих электрокарам завоевать мир, является цена. Все-таки на данный момент EV стоят заметно дороже своих бензиновых...
 
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