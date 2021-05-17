Жесткая эвакуация из двора: почему автохлам смяла машина МЧС

Источник материала: Onliner В минувшую пятницу журналисты могли видеть процесс довольно жесткой и одновременно зрелищной эвакуации брошенного авто с минского двора. Старенькая красная легковушка стояла у дома 52 по улице Якуба Коласа, без нарушений правил. Очевидно, увозили на утилизацию. Возник вопрос: а так будут поступать со всем автохламом — именно с техникой МЧС и манипулятором-грейфером?

Грузовики с большим кузовом и многочелюстным манипулятором-грейфером называют ломовозами или, на сленге транспортников, «курицей». Именно такой машиной эвакуировали брошенный автомобиль, в салоне которого находился какой-то мусор, а на водительской двери значилась надпись «Нельзя!». Ливрея грузовика и форма оператора погрузки привлекли отдельное внимание читателей — оказалось, оба на службе в МЧС. Мы попытались выяснить, почему привлекают спасателей.















— Это, безусловно, не стандартная работа спасателей, — заметил Павел Апетенок, представитель Минского городского управления МЧС. — Периодически, при наличии резервной техники, мы оказываем помощь коллегам из ГАИ и ЖКХ. Это как раз такой случай. В плане помощи это не новая практика, ничего сверхъестественного. На вооружении МЧС есть разная техника: начиная от кранов и заканчивая такими погрузчиками с манипулятором-грейфером.